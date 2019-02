Video

‘Bohemian Rhapsody’ mit Essstäbchen auf Akustikgitarre

Ihr wollt euch mal wieder vorkommen wie im falschen Film? Bitte sehr: Wir hätten da was für euch. Es handelt sich um den Queen-Hit ‘Bohemian Rhapsody’ in neuem Gewand. Ein Youtuber von den Philippinen namens Ralph Jay Triumfo hat das musikalische Epos auf seiner Akustik-Gitarre gecovert. Mit Essstäbchen. Ihr fragt euch bestimmt (wie Freddie Mercury im Song): „Is this the real life? Is this just fantasy?“ Die Antwort: Es ist wahr, Ralph Jay Triumfo hat es wirklich getan.

Und zwar auf äußerst eigenwillige Weise. Das dürfte schon allein wegen den als eine Art Plektrum verwendeten Essstäbchen klar sein. Doch der Gitarrist hat das Lied nicht einfach durchgehend am Stück gezupft. Ein Blick auf den Titel des unten zu sehenden Videos verdeutlicht seine Herangehensweise. Es heißt „1% Guitar Skills 9% Chopsticks Skills 90% Editing Skills“. Auf deutsch: „1% Gitarren-Fertigkeiten, 9% Essstäbchen-Geschicke, 90 Schnitt-Fähigkeiten“.

Schaffe, schaffe, Video baue

Davon ausgehend scheint es tatsächlich so, dass dieser Ralph Jay Triumfo jede Note von ‘Bohemian Rhapsody’ einzeln gespielt, aufgenommen und gefilmt hat. Anschließend dürfte er lange Stunden oder vielleicht sogar Tage vor dem Rechner verbracht und sämtliche Noten aneinander geschnitten haben. Was für ein Mammutprojekt! Er selbst schreibt dazu: „Dies ist das schwierigste und am meisten Zeit verschlingende Video, das ich jemals gemacht habe! Woooh!“

Für ihn gelohnt haben dürfte es sich allemal. Immerhin haben sich bereits rund 225.000 Tausend Leute sein ‘Bohemian Rhapsody’-Cover rein gezogen. Abonnenten hat der Gute knappe 380.000 an der Zahl. Das ist verglichen mit den etwa 2.275.000 sowie 1.600.000 Abonnenten der bekannten Metal-Youtuber Jared Dines und Rob Scallon nur ein Bruchteil. Aber das potentielle Publikum auf den Philippinen gibt sicher auch nicht so viel her wie die top vernetzten Vereinigten Staaten von Amerika.

Genug geschwafelt – jetzt solltet ihr euch das Schnittkunstwerk endlich selbst reinziehen. METAL HAMMER wünscht viel Vergnügen. Aber schlaft dabei nicht ein. Der Klang, den die Essstäbchen zusammen mit den Saiten der Akustikgitarre erzeugen, hat etwas extrem beruhigendes. „1% Guitar Skills 9% Chopsticks Skills 90% Editing Skills“ könnte auch super als Schlaflied für Babys oder Kleinkinder funktionieren.