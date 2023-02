Bon Jovi & Sambora in konkreten Gesprächen über Reunion

Richie Sambora und Jon Bon Jovi bei ihrer Einführung in die Roll Rock And Hall Of Fame 2018 in Cleveland, Ohio

Was Richie Sambora vergangenen November bereits ziemlich eindeutig durchblicken ließ, hat der Gitarrist nun bestätigt. So befinden sich der 63-Jährige und seine einstige Band Bon Jovi in konkreten Gesprächen über seinen Wiedereinstieg. Dies gab der US-Amerikaner im neuen Interview bei Absolute Radio an, nachdem er als Jacket Potato bei der TV-Show „The Masked Singer“ enttarnt wurde.

Innere Verpflichtung

So fragte ihn Moderatorin Leona Graham, ob er nach dem gemeinsamen Auftritt bei der Rock And Roll Hall Of Fame-Zeremonie 2018 plane, sich wieder Bon Jovi anzuschließen. „Wir reden darüber“, erwiderte Richie Sambora. „Ich glaube nicht, dass es an diesem Punkt irgendeinen Grund gibt, es nicht zu machen. Jon hatte eine schwierige Zeit mit seiner Stimme und musste eine Verschnaufpause machen. Ich weiß nicht, wann Jon wieder bei Stimme sein wird. Aber wir müssen wirklich da raus gehen und es für die Fans tun. Ich empfinde hier eine Verpflichtung.“

So weit, so gut. Doch damit ließ es Leona Graham nicht bewenden und wollte wissen, ob Sambora nach der Reunion auch neue Musik für Bon Jovi schreiben werde. „Oh, wenn er mich nicht lässt, ist er verrückt. Ich bin im Aufwind. Ich habe ja auch andere Sachen für die Band geschrieben.“ So würden die Leute davon ausgehen, dass Jon Bon Jovi alle Songs der Gruppe komponiert habe — eben weil die Formation nach ihm benannt ist. Weiter würden sie denken, Sambora hätte nur die Gitarren-Parts beigesteuert.

„Doch Songwriting ist konzeptuell. Man muss ein Konzept haben. Es ist eine Story. Und manchmal kann das schon davon kommen, einfach nur aus dem Fenster zu schauen und zu beobachten. Oft kommt es jedoch aus dem eigenen Leben. Und bei Bon Jovi war mein Leben meistens viel bunter als die Leben der anderen in der Band.“

