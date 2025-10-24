Bon Jovi konnten zuletzt immer noch keine Konzerte bestreiten, weil Frontmann Jon Bon Jovi erst vollends seine angeschlagene Stimme auskurieren musste. Nun hat sich das Blatt offenbar gewendet, denn die US-Rocker haben eine Reihe Liveshows für kommendes Jahr angekündigt. So wird das Septett im Sommer 2026 vier Mal im New Yorker Madison Square Garden sowie in Edinburgh, Dublin und London aufspielen.

Wieder zurück

„In dieser Ankündigung liegt viel Freude“, kommentiert Jon Bon Jovi. „Freude darüber, dass wir diese Nächte zusammen mit unseren fantastischen Fans erleben können. Und Freude darüber, dass die Band zusammen sein kann. Ich habe genug Glück, um jeden Abend ein Licht ins Publikum zu halten und in ihrer Reflexion für eine gigantische kollektive Erfahrung zu stehen. Ich darf im Wir unserer Konzerte stehen.

Und ich habe schon ausgiebig über meine Dankbarkeit gesprochen, aber werde es erneut sagen: Ich bin zutiefst dankbar, dass die Fans und die Bruderschaft dieser Band geduldig waren und mir die Zeit erlaubt haben, die ich gebraucht habe, um wieder gesund zu werden und mich aufs Touren vorzubereiten. Ich bin bereit und begeistert!“ Die Schwierigkeiten, die der 63-Jährige mit seinen Stimmbändern hat, sind ausführlich in der Dokuserie ‘Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story’ (zu sehen bei Disney+) dokumentiert.

Bon Jovi — Live 2026

07.07. US-New York, Madison Square Garden

09.07. US-New York, Madison Square Garden

12.07. US-New York, Madison Square Garden

14.07. US-New York, Madison Square Garden

28.08. UK-Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

30.08. IR-Dublin, Croke Park

04.09. UK-London, Wembley Stadium

Ob Bon Jovi auch auf dem europäischen Festland wieder auftreten werden, bleibt wohl abzuwarten. Die Band wird vermutlich erst einmal beobachten, wie die Shows laufen, und wie gut die Stimme ihres Bosses hält. Ins Auge sticht auf jeden Fall, dass zwischen den einzelnen Live-Terminen immer mindestens ein Tag Pause liegt.

Passend zu dieser Ankündigung veröffentlichten Bon Jovi am heutigen 24. Oktober 2025 die Legendary Edition ihres aktuellen Studioalbums FOREVER über Island Records. Auf der Platte singt in jedem Track ein namhafter Gast-Star — bei ‘Hollow Man’ ist Bruce Springsteen mit von der Partie, Jelly Roll mischt bei ‘Living Proof’ mit, und Jason Isbell ist bei ‘Waves’ zu hören. Ebenfalls mitgemacht haben unter anderem James Bay, Robbie Williams, Ryan Tedder, The War And Treaty, Joe Elliott von Def Leppard, Lainey Wilson, Avril Lavigne und Marcus King.

—

