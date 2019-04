„Borderlands 3“: Alles, was ihr über den Loot-Shooter wissen müsst

Dass Entwickler Gearbox Software an „Borderlands 3“ arbeitet, war jahrelang ein offenes Geheimnis. Offiziell wurde der Loot-Shooter allerdings erst am 27.03.2019 mit einem Teaser-Trailer angekündigt. Kurz darauf ging es Schlag auf Schlag und es folgte nicht nur ein weiterer Tailer, auch wurde bekannt, dass der dritte Teil der beliebten Loot-Shooter-Reihe noch in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Nachfolgend findet ihr alle wichtigen Infos rund um „Borderlands 3“.

Borderlands 3: Release

Die wichtigste Info zuerst: „Borderlands 3“ erscheint am 13. September 2019.

Borderlands 3: Plattformen

Das Spiel wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Auf dem PC erscheint „Borderlands 3" allerdings exklusiv im Epic Games Store. Und genau das hat viele Gamer im Vorfeld schon erzürnt. Möglich ist aber, dass der Titel nur zeitexklusiv im Epic Games Store erscheint und später noch bei Steam veröffentlicht wird. Bestätigt ist dies aber nicht und wer „Borderlands 3" auf dem PC zocken will, für den führt derzeit kein Weg an den Epic Games Store vorbei.

Borderlands 3: Versionen

Spieler haben die Qual der Wahl, denn „Borderlands 3“ wird in drei unterschiedlichen Versionen erhältlich sein:

Standard

Das ist die Basisversion von „Borderlands 3“ und sie enthält nur das Hauptspiel.

Deluxe Edition

Diese Variante enthält neben dem Hauptspiel noch folgende Inhalte:

Retro-Kosmetik-Pack: Kammer-Jäger-Kopf & Skin, ECHO-Gerät-Skin, Waffen-Skin

Neon-Kosmetik-Pack: Kammer-Jäger-Kopf & Skin, ECHO-Gerät-Skin, Schmuckstück

Gearbox-Kosmetik-Pack: Waffen-Skin, Schmuckstück

Spielzeugkiste-Waffen-Pack: 2 Spielzeugwaffen, Spielzeuggranaten-Mod, Schmuckstück

Anwendbare EP- & Beutelieferung-Boost-Mods

Super Deluxe Edition

Das ist die teuerste Version von „Borderlands 3“ und dementsprechend hat sie auch die meisten Extras. Neben Zusatzinhalten der Deluxe Edition enthält diese Variante auch noch den Season Pass mit diesen Inhalten:

4 Kampagnen-DLC-Packs mit neuen Storys, Missionen und Herausforderungen

Arschgaul-Waffen-Skin, -Waffen-Schmuckstück und -Granaten-Mod

Oben drauf gibt es natürlich für alle Editionen auch noch die obligatorischen Boni für Vorbesteller.

Borderlands 3: Klassen und Charaktere

Als Spieler hat man die Wahl zwischen vier spielbaren Charakteren, die alle ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten besitzen:

Fl4k ist der Beastmaster und kann seinen Tieren befehlen, Gegner anzugreifen. Amara ist eine Sirene und hat psychische Fähigkeiten. Moze ist ein Schütze und kann einen riesigen Mech hinaufbeschwören. Zane ist ein Agent und kann verschiedene Gadgets zu seinem Vorteil nutzen.

Borderlands 3: Multiplayer

Ihr könnt „Borderlands 3“ entweder alleine und offline spielen oder im Koop-Modus gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spielern bestreiten. Auf Konsolen gibt es außerdem einen Splitscreen-Modus.

Borderlands 3: Loot

Fette Beute steht natürlich im Mittelpunkt von „Borderland 3" und laut Gearbox Software soll es nicht weniger als eine Milliarde verschiedener Waffen geben, darunter sogar ein laufendes Gewehr auf Beinen. Inwiefern sich die Waffen dann aber auch tatsächlich unterscheiden und welche Auswirkungen sie auf das Gameplay haben, muss sich erst noch zeigen.

Borderlands 3: Gegner und bekannte Gesichter

Die beiden Haupt-Schurken in „Borderlands 3“ sind die Calypso-Zwillinge, aber natürlich wird es auch noch andere Bosse im Spiel geben. Und mit Lilith wurde auch schon die Wiederkehr einer bekannten Figur aus dem ersten Teil angekündigt. Und ja, natürlich ist auch der freche Roboter Claptrap wieder dabei.

Borderlands 3: Die Welt

„Borderlands 3“ führt den Spieler zurück auf Pandora, aber auch andere Planeten werden erkundet werden können.

Bis zur Veröffentlichung von „Borderlands 3“ im September 2019 vergeht noch etwas Zeit. Wir werden diesen Beitrag daher regelmäßig aktualisieren und erweitern.