„Cyberpunk 2077“ wird einen Multiplayer-Modus kriegen

Wenn „Cyberpunk 2077“ endlich am 16. April 2020 erscheint, können Spieler auf der ganzen Welt in das Action-RPG von CD Projekt Red eintauchen und in der fiktiven Stadt Night City ihr Unwesen treiben. Anfangs nur alleine, später dann allerdings auch mit Freunden.

Der Multiplayer kommt

Weiterlesen 5/ 7 Control (PS4, Xbox One, PC) Action-Adventure Das neueste Spiel von Remedy Entertainment überzeugt mit einem ausgefallenen Design und einer packenden Story, zeigt aber auch Gameplay-Schwächen, die wir so nicht erwartet hätten... So ist „Cyberpunk 2077“ zwar ein reines Singleplayer-Spiel, die Entwickler haben allerdings in der Vergangenheit durchblicken lassen, dass man Multiplayer-Optionen erforsche. Der Fokus liegt aber erst einmal voll und ganz auf einer erstklassigen Einzelspielererfahrung. Nichtsdestrotz wurde der Multiplayer-Modus jetzt schon offiziell bestätigt und er wird irgendwann nach der Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ nachgereicht. Allerdings soll es zuvor erst noch für alle Spieler kostenlose DLCs geben, die den Singleplayer-Modus erweitern. Erst danach kann man mit dem Multiplayer rechnen.

Ob der Multiplayer-Modus noch 2020 erscheinen wird oder erst danach, hält CD Projekt Red zum jetzign Zeitpunkt noch geheim. Für Fans, die sehnsüchtig gehofft haben, mit anderen Spielern zusammen die Welt von „Cyberpunk 2077“ unsicher zu machen, dürfte jetzt allerdings ein Traum wahr werden. Selbst dann, wenn sie sich noch ein wenig gedulden müssen.

Das ist „Cyberpunk 2077“

Für den Fall, dass ihr bisher noch nichts von „Cyberpunk 2077" gehört habt, hier die wichtigsten Infos in der Zusammenfassung: Das Game basiert auf dem Tabletop-Rollenspiel „Cyberpunk 2020" und ist in einer dystopischen Zukunft angesiedelt. Es ist ein Action-RPG aus der Egoperspektive und als Spieler schlüpft man in die Rolle von Söldner V. Die Hauptfigur kann nach Gusto gestaltet und den eigenen Wünschen angepasst werden: Geschlecht, Aussehen, Cyber-Implantate, Biografie oder Kleidung: Nahezu jeder Aspekt von V kann bis ins kleinste Detail modifiziert werden.

„Cyberpunk 2077“ spielt in der amerikanischen Megacity Night City und bietet eine offene Welt mit insgesamt sechs Regionen und jeder Menge Nebenquests abseits der Hauptkampagne. Das Spiel soll sehr politisch werden und auf der Spielemesse E3 2019 wurde außerdem bekannt, dass Keanu Reeves eine Rolle in „Cyberpunk 2077“ hat. Und zwar nicht irgendeine, sondern der von Reeves gespielte Charakter Johnny Silverhand hat die zweitmeisten Dialoge im gesamten Spiel.

Als digitaler Geist begleitet Johnny Silverhand den Spieler die gesamte Zeit über und ist immer dabei. Die Beziehung zwischen V und Silverhand kann vom Spieler jedoch aktiv gesteuert werden.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC.

