E3 2019: Das sind die Highlights der Spielemesse

Vom 11. bis zum 13. Juni 2019 öffnet die große Spielemesse E3 in Los Angeles wieder ihre Pforten für die Allgemeinheit. In den Tagen davor gab es aber natürlich schon viele Pressekonferenzen. Und hier wurden natürlich auch jede Menge neue Games angekündigt. Wir haben die Highlights für euch zusammengefasst.

Cyberpunk 2077

Das heißersehnte Spiel von CD Projekt hat jetzt endlich einen Veröffentlichungstermin. Außerdem hat Schauspieler Keanu Reeves eine Rolle in „Cyberpunk 2077“. Auf der E3 gab es des Weiteren einen neuen Trailer und die inzwischen schon ausverkaufte Collector’s Edition wurde vorgestellt.

Trailer

Cyberpunk 2077 jetzt bei Amazon.de bestellen

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC.

DOOM Eternal

Freunde des schnellen und brutalen First-Person-Shooters „DOOM Eternal“ dürfen sich freuen: Der Titel wird noch in diesem Jahr veröffentlicht, außerdem gab es auf der E3 auch noch einen neuen Story-Trailer. Und der Multiplayer-Modus „Battlemode“ wurde ebenfalls für „DOOM Eternal“ vorgestellt. In diesem 2-versus-1-Multiplayer muss es ein DOOM Slayer gegen zwei von anderen Spielern gesteuerte Dämonen aufnehmen und drei Runden überstehen.

Trailer

DOOM Eternal jetzt bei Amazon.de bestellen

„DOOM Eternal“ erscheint am 22. November 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Google Stadia.

Marvel’s Avengers

Weiterlesen Die besten Spiele-Soundtracks: Diese Games haben die beste Musik Musik in Spielen ist mindestens so wichtig wie Grafik, Gameplay und eine gute Handlung. Wir stellen hier die besten Spiele-Soundtracks vor. Square Enix und Marvel Entertainment haben auf der E3 2019 das Spiel „Marvel’s Avengers“ angekündigt. Hierbei handelt es sich um ein Action-Adventure, welches sowohl eine Singleplayer-Kampagne als auch einen Koop-Modus bieten soll. Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow und Thor haben in San Francisco gerade erst ihr Hauptquartier eingeweiht, als die Eröffnungsfeier in einer Katastrophe endet. Die Welt gibt den Avengers die Schuld und das Spiel setzt fünf Jahre nach diesen Ereignissen an: Die Avengers haben sich aufgelöst, doch durch eine neue Bedrohung ist die Welt mal wieder in Gefahr – und nur die Avengers können sie retten.

Trailer

„Marvel’s Avengers“ erscheint am 15. Mai 2020 für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia.

Deathloop

Im First-Person-Shooter „Deathloop“ strandet der Spieler auf einer Insel namens Blackreef und hier liefern sich zwei Assassinen einen ewigen Kampf auf Leben und Tod. Viel ist noch nicht über das neue Spiel von Entwickler Arkane Lyon („Dishonored“) bekannt, außer dass man wohl sehr oft sterben muss, um ans Ziel zu kommen.

Trailer

GhostWire: Tokyo

Tango Gameworks, das Entwicklerstudio hinter den beiden „The Evil Within“-Teilen hat ein neues Spiel auf der E3 vorgestellt, welches eine Mischung aus Action, Horror und Mystery werden wird. „GhostWire: Tokyo“ befasst sich mit urbanen Legenden, denn ein böser Geist hat Tokios Bevölkerung verschwinden lassen. Und jetzt muss der Spieler den Kampf gegen das Böse antreten und hat hier als Hilfe auch spektrale Fähigkeiten.

Trailer

Halo Infinite

Im kommenden Jahr kehrt der Masterchief zurück und „Halo Infinite“ wird die Geschichte von „Halo 5: Guardians“ fortsetzen, verspricht aber auch unerwartete Überraschungen. Mehr Details soll es aber erst in den nächsten Wochen und Monaten geben.

Trailer

„Halo Infinite“ erscheint im Winter 2020 für PC, Xbox One und Xbox Scarlett.Final Fantasy

Watch Dogs Legion

Der dritte Teil der „Watch Dogs“-Reihe spielt in einer dystopischen Zukunft und handelt von einem fiktiven London nach dem Brexit. Hier muss gegen das neue Regime angekämpft werden und „Watch Dogs Legion“ ist eine Mischung aus Third-Person-Action und Open World. Der Spieler kann sich entweder zu Fuß oder via Fahrzeug fortbewegen. Neben der Singleplayer-Kampagne wird es auch einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler geben.

Trailer

Watch Dogs Legion jetzt bei Amazon.de bestellen

„Watch Dogs Legion“ erscheint am 06. März 2020 für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia.

Dying Light 2

Das Zombie-Parcours-Game „Dying Light 2“ befindet sich schon seit einigen Jahren in Entwicklung. Jetzt gab es anlässlich der E3 2019 nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch einen groben Erscheinungstermin: Anfang 2020 soll es herauskommen.

Trailer

„Dying Light 2“ erscheint im Frühling 2020 für PS4, Xbox One und PC.

Star Wars Jedi: Fallen Order

In diesem Beitrag findet ihr alle wichtigen Infos rund um „Star Wars Jedi: Fallen Order“, auf der E3 gab es jetzt erstmals echtes Gameplay zu bewundern.

Gameplay-Trailer

Star Wars Jedi: Fallen Order jetzt bei Amazon.de bestellen

„Star Wars Jedi: Fallen Order“ erscheint am 15. November 2019 für PS4, Xbox One und PC.