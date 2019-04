„Star Wars Jedi: Fallen Order“: Das müsst ihr über das neue Spiel wissen

Weiterlesen PlayStation Network: So ändert ihr eure Online-ID Endlich können PlayStation-4-Besitzer ihre Online-ID ändern. Wir zeigen euch, wie das geht. Vom 11. bis zum 15. April 2019 fand in Chicago die „Star Wars Celebration“ statt. Hier wurde nicht nur ein erster Teaser-Trailer zu „Star Wars: Episode IX – The Rise Of Skywalker“ gezeigt, Spiele-Publisher EA hat auch ein neues „Star Wars“-Spiel angekündigt, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Wir haben für euch alle wichtigen Infos zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“.

„Star Wars Jedi: Fallen Order“: Release

Am 15. November 2019 erscheint „Star Wars Jedi: Fallen Order“. Entwickelt wird es von Respawn Entertainment, den Machern von „Titanfall“ und jüngst „Apex Legends“.

„Star Wars Jedi: Fallen Order“: Plattformen

Der Titel wird für die Plattformen PS4, Xbox One und Windows veröffentlicht.

Trailer

„Star Wars Jedi: Fallen Order“: Versionen

Natürlich wird es von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ mehrere Versionen geben. Hier die Unterschiede:

Standard:

Die Standard-Variante von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ enthält nur das Hauptspiel, keine weiteren Extras.

Star Wars Jedi: Fallen Order – Standard Edition jetzt bei Amazon.de

Deluxe Edition:

Neben kosmetischen Objekten enthält die Deluxe Edition auch noch einen „Director’s Cut“-Modus, der einen Blick hinter die Kulissen bietet.

Star Wars Jedi: Fallen Order – Deluxe jetzt bei Amazon.de bestellen

Vorbesteller-Boni:

Ganz egal, für welche Version ihr euch entscheidet: Für Vorbesteller gibt es noch folgende Extras:

Kosmetische Objekte für das Lichtschwert

Kosmetische Objekte für den Droiden-Gefährten

„Star Wars Jedi: Fallen Order“: Handlung

Weiterlesen „Borderlands 3“: Alles, was ihr über den Loot-Shooter wissen müsst Noch in diesem Jahr wird „Borderlands 3“ erscheinen. Hier haben wir alle wichtigen Infos zusammengetragen. Die Handlung von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ ist nach den Ereignissen von „Episode III – Revenge Of The Sith“ angesiedelt: Ihr schlüpft in die Rolle des jungen Padawan Cal Kestis (dargestellt von Cameron Monaghan aus „Gotham“ und „Shameless“), der die Order 66 überlebt hat und seitdem vor dem Imperium auf der Flucht ist. Ihm zur Seite stehen aber der Droide BD-1, die mysteriöse Cere und weitere Charaktere.

Im Laufe des Spiels beschließt Cal, den Orden wieder aufzubauen und als Jedi zu leben. Dafür muss er nicht nur Macht-Fähigkeit entwickeln, sondern auch seine Kampftechniken mit dem Lichtschwert trainieren.

„Star Wars Jedi: Fallen Order“: Gameplay

Cal ist zwar auf der Flucht vor dem Imperium, trotzdem ist „Star Wars Jedi: Fallen Order“ kein Stealth-Titel. Stattdessen ist Cal akrobatisch, es gibt Nahkämpfe mit seinem Lichtschwert, die Macht kommt zum Einsatz und Cal kann auch Wände entlanglaufen.

„Star Wars Jedi: Fallen Order“: Multiplayer

Bei „Star Wars Jedi: Fallen Order“ handelt es sich um einen reinen Singleplayer-Titel, einen Multiplayer-Modus soll es nicht geben.

„Star Wars Jedi: Fallen Order“: Mikrotransaktionen & Loot

Weiterlesen SEGA Mega Drive Mini erscheint mit 40 Spielen im Spätsommer 2019 Noch in diesem Jahr wird SEGA eine geschrumpfte Neuauflage der 16-Bit-Konsole Mega Drive veröffentlichen. Bei Spielen von EA muss man immer skeptisch sein, denn im Mittelpunkt stehen die von vielen Gamern verhassten Mikrotransaktionen und Loot. Doch für „Star Wars Jedi: Fallen Order“ gab der Publisher bereits Entwarnung: Weder soll es Loot im Spiel geben, noch Mikrotransaktionen. Mehr sogar: Auch zu einem späteren Zeitpunkt soll beides nicht per Patch zum Spiel hinzugefügt werden. Trotz dieses Versprechens bleibt aufgrund von EAs Vergangenheit natürlich eine berechtigte Skepsis.

Wir werden diesen Beitrag regelmäßig aktualisieren und um neue Infos erweitern.