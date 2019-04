In jedem Genre des Metal gibt es Alben, von denen unsere Redakteure glauben, dass man sie kennen sollte - ganz egal ob Underground- oder Platin-Platte. Seht hier 25 Metalcore-Alben, von denen unser Online-Redakteur Eike glaubt, dass man sie gehört haben sollte. Aber Vorsicht: Hier ist alles subjektiv!

Zugegeben, Evergreen Terrace sind keine reine Metalcore-Band, aber auf LOSING ALL HOPE IS FREEDOM von 2001 gelingt eine wegweisende Synthese aus Metal, Crossover und Hardcore, die in späteren Jahren problemlos als “Metalcore” durchgegangen wäre. Abwechselnde Clean-Shout-Passagen und Breakdowns inklusive. Benannt hat sich die Band übrigens nach der Straße in Springfield, in der die Simpsons-Familie wohnt - und klingt heute so aktuell wie eh und je! Müssen zu diesem Album noch viele Worte verloren werden? Das zweite Album von Killswitch Engage, ALIVE OR JUST BREATHING, ist eines der Standardwerke der sogenannten "New Wave Of American Heavy Metal", die Blaupause für die melodische Seite des…