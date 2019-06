Google Stadia: Das müsst ihr über Googles Cloud-Gaming-Service wissen

Google Stadia will Gaming über die Cloud auf einer Vielzahl Endgeräte ermöglichen

In den vergangenen Jahren haben sich immer wieder mal Anbieter an Cloud-Gaming versucht, doch jetzt gesellt sich mit Google ein großer und vor allem globaler Player dazu. Und der Konzern aus Mountain View in Kalifornien hat Großes mit seinem Cloud-Gaming-Dienst Google Stadia vor. Hier sind alle relevanten Infos für euch.

Google Stadia: Verfügbarkeit

Der Cloud-Gaming-Service von Google startet im November 2019 in Deutschland, aber auch noch in diesen Ländern: USA, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Irland, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden und Großbritannien. Im Jahr 2020 soll die Verfügbarkeit weiter ausgebaut werden.

Google Stadia: Preis

Google Stadia Pro:

Preis: 9,99 EUR pro Monat

9,99 EUR pro Monat Auflösung: Bis zu 4K

Bis zu 4K Framerate: 60 FPS

60 FPS Ton: 5.1 Surround-Sound

5.1 Surround-Sound Im Abo enthaltene Spiele: „Destiny 2: The Collection“, weitere Titel sollen folgen

„Destiny 2: The Collection“, weitere Titel sollen folgen Kostenpflichtige Zusatz-Games: Ja

Ja Exklusive Angebote: Ja

Ja Verfügbarkeit: November 2019

Google Stadia Base:

Preis: Kostenlos

Kostenlos Auflösung: Bis zu Full HD

Bis zu Full HD Framerate: 60 FPS

60 FPS Sound: Stereo

Stereo Kostenlos enthaltene Spiele: Keine

Keine Kostenpflichtige Zusatz-Games: Ja

Ja Exklusive Angebote: Nein

Nein Verfügbarkeit: 2020

Auflösung, Framerate und Ton sind von weiteren Faktoren abhängig, dazu zählen eure Hardware und Internetgeschwindigkeit. Im Abschnitt „Technische Voraussetzungen“ findet ihr mehr Infos hierzu.

Google Stadia: Technik

Weiterlesen PlayStation 5: So wird die Abwärtskompatibilität funktionieren Erstmals spricht Sony offen über die PlayStation 5 und nennt erste Details und Fakten zur nächsten Generation der Spielekonsole. Google Stadia nutzt das gleiche Netzwerk, welches auch für die Google-Suchmaschine verwendet wird. Das bedeutet, dass die Serveranbindung hervorragend und schnell sein dürfte. Google Stadia funktioniert im Browser Google Chrome außerdem auf so gut wie fast allen Endgeräten. Durch die Kombination aus Server-Netzwerk und Google Chrome sollen übliche Probleme wie Latenz und Kompression nahezu nicht vorhanden sein, sofern eure Internetanbindung schnell genug ist. Die Games laufen nämlich nicht lokal auf eurer Hardware, sondern auf Googles Servern.

Google Stadia: Technische Voraussetzungen

Wir haben es oben bereits angedeutet: Google Stadia läuft im Browser Google Chrome auf so gut wie allen Endgeräten. Aber es gibt auch Ausnahmen:

TV: Wenn ihr Stadia-Games auf eurem Fernseher zocken wollt, wird zwingend Chromecast Ultra benötigt.

Wenn ihr Stadia-Games auf eurem Fernseher zocken wollt, wird zwingend Chromecast Ultra benötigt. Smartphone: Google Stadia läuft derzeit nur auf den Google-Phones Pixel 3 (XL) und Pixel 3a (XL). Weitere Handys sollen aber noch folgen

Um Chromecast Ultra nutzen zu können, benötigt ihr einen Fernseher mit HDMI-Anschluss, WLAN und ein kompatibles Mobilgerät (Android 5.0 und höher oder iOS 10.1 und höher). Um den Stadia-Controller (dazu später mehr) nutzen zu können, braucht ihr ebenfalls WLAN und ein Mobilgerät (Android 6.0 und höher oder iOS 11 und höher).

Google Stadia: Internetverbindung

Da die Spiele übers Internet gestreamt werden, steht und fällt Google Stadia natürlich mit eurer Internetverbindung. Da gerade in Deutschland der Internetausbau nur schleppend vorangeht, solltet ihr im Vorfeld lieber doppelt und dreifach eure Leitung prüfen, um Frust zu vermeiden. Google bietet hierfür auch eine eigene Unterseite an, auf der ihr eure Internetverbindung testen könnt.

Google selbst empfiehlt diese minimalen Internetgeschwindigkeiten:

10 Mbp/s:

Auflösung: 720p

Framerate: 60 FPS

HDR-Unterstützung: Nein

Sound: Stereo

20 Mbp/s:

Auflösung: 1080p

Framerate: 60 FPS

HDR-Unterstützung: Ja

Sound: 5.1 Surround-Sound

35 Mbp/s:

Auflösung: 4K

Framerate: 60 FPS

HDR-Unterstützung: Ja

Sound: 5.1 Surround-Sound

Google Stadia: Hardware

Für alle, die gleich loslegen wollen, wenn Google Stadia im November 2019 an den Start geht, bietet Google mit der „Stadia Founder’s Edition“ ein Komplettpaket für 129 EUR an, das ab sofort im Google Store vorbestellt werden kann und im November 2019 versendet wird. Das Set enthält:

Stadia-Controller in Night Blue

Google Chromecast Ultra

Zugangscode für 3 Monate Stadia Pro

Founder’s Badge

Buddy Pass

Stadia-Name, der frei gewählt werden kann

Darüber hinaus kann der Stadia-Controller auch einzeln zu einem Preis von 69 EUR erworben werden. Erhältich ist er in den Farben „Clearly White“, „Just Black“ und „Wasabi“. Also weiß, schwarz und grün. Die Farbvariante „Night Blue“ ist exklusiv der Founder’s Edition vorbehalten.

Google Stadia: Spiele

Folgende Titel wurden bereits für Google Stadia angekündigt. Nicht vergessen: Auch im Stadia-Pro-Abo müsst ihr die Titel einzeln erwerben beziehungsweise dazukaufen. Denn bisher ist nur „Destiny 2: The Collection“ kostenlos im Abo enthalten. Weitere Titel sollen zwar noch ergänzt werden, allerdings gibt es hierzu noch keine konkreten Infos.

So oder so, diese Games erscheinen für Google Stadia:

Dragon Ball Xenoverse 2

DOOM Eternal

Wolfenstein: Youngblood

Destiny 2

GRID

Baldur’s Gate 3

Metro Exodus

Thumper

Final Fantasy XV

RAGE 2

Tomb Raider Trilogy

Samurai Showdown

Football Manager 2020

Get Packed

The Elder Scrolls Online

Gylt

The Crew 2

The Division 2

Assassin’s Creed Odyssey

Ghost Recon Breakpoint

Just Dance

Trials Rising

NBA 2K

Borderlands 3

Farming Simulator 19

Mortal Kombat 11

Darksiders Genesis