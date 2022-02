‘Breaking The Law’ von Judas Priest in Super Bowl-Werbung zu hören

Eine neuinterpretierte Judas Priest–‘Breaking The Law’-Variante war im Rahmen des Super Bowl LVI 2022 Teil der Liquid Death-Werbekampagne. Bei Liquid Death handelt es sich um einen Wasserhersteller, der sein Produkt in Dosen anstatt in Flaschen verpackt. Der Spot zeigt eine Gruppe von Kindern im Grundschulalter, die in partyähnlicher Atmosphäre Liquid Death trinken. Dabei tanzen, schreien und singen die Kinder. Eines der Mädchen schläft später wie benommen am Tisch, hält die Liquid Death-Dose allerdings umschlungen. Außerdem ist eine schwangere Frau zu sehen, die die Dose genüsslich ansetzt. „Breaking the law, breaking the law, breaking the law“ läuft dabei in Dauerschleife.