Brian Burkheiser hat ein ausführliches Interview über den Abschied von seiner vorherigen Band I Prevail gegeben. Demnach war die Trennung — entgegen des offiziellen Statements der Band — doch nicht einvernehmlich. Dabei ging es unter anderem um das Eagle-Syndrom, an dem Burkheiser leidet. Im Gespräch bei Rock Feed gab Brian an, dass er eigentlich eine Lösung mit I Prevail finden wollte. „Doch das war einfach nicht das, was sie wollten.“

Raus mit der Wahrheit

Weiter offenbart Brian Burkheiser: „Was wehgetan hat, war, dass es als meine Entscheidung dargestellt wurde. Manchmal wird man in eine Ecke gedrängt und bekommt Dinge vorgelegt. Bei mir war ein Kind auf dem Weg, ich habe eine Frau, hatte eine Familie.“ Nach seinem unfreiwilligen Abgang musste sich der Sänger darüber klarwerden, was sein nächster Karriereschritt ist. Schließlich buchte er sich eine Reise, um außer Haus zu kommen und neue Musik zu komponieren. „Irgendwo auf dem Weg bin ich kaputtgegangen.“

In einem Haus in Beverly Hills hat er nachts anstatt zu schlafen fortlaufend Posts in den Sozialen Medien abgesetzt — damit die Leute mit ihm reden, wie Brian Burkheiser im Rückblick einordnet. Letztlich schritt seine Familie ein — sein Bruder und sein Vater baten ihn, sich Hilfe zu suchen. Obwohl er sich anfangs wehrte, nahm man ihn stationär sieben Tage lang auf.

„Ich habe meine Frau angerufen und war manchmal so wütend — nach dem Motto: ‚Hol mich hier raus! Ich habe Angst und weiß nicht, was ich machen soll.‘ Sie sagte nur, dass ich mich durchkämpfen muss. […] Ich war für ungefähr eine Woche dort. Das erste Mal, als ich danach die Sonne gesehen habe, gab mir wirklich die Erkenntnis, dass ich anfangen muss, mich mehr auf die richtigen Dinge zu fokussieren.“

Seinen Aufenthalt in der Psychiatrie hat Brian Burkheiser im Song ‘Phases’ verarbeitet. Eigentlich sollte der Track schon vergangenen August erscheinen, doch es gab rechtliche Schwierigkeiten mit seinen einstigen Band-Kollegen von I Prevail. Nachdem das Problem letztendlich gelöst wurde, hat Brian den Song kürzlich unter seinem Scatterbrain-Projekt veröffentlicht. Davor hatte er damit bereits das Taylor Swift-Cover ‘Look What You Made Me Do’ rausgebracht.

