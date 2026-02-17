Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Brian Burkheiser war in Psychiatrie nach I Prevail-Aus

Brian Burkheiser mit I Prevail am 28. März 2023 in Nottingham
Brian Burkheiser mit I Prevail am 28. März 2023 in Nottingham
Foto: Getty Images, Luke Brennan. All rights reserved.
von
Brian Burkheiser spricht erstmals nach seinem Abgang bei I Prevail über die Trennung und seinen anschließenden psychischen Kampf.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Brian Burkheiser hat ein ausführliches Interview über den Abschied von seiner vorherigen Band I Prevail gegeben. Demnach war die Trennung — entgegen des offiziellen Statements der Band — doch nicht einvernehmlich. Dabei ging es unter anderem um das Eagle-Syndrom, an dem Burkheiser leidet. Im Gespräch bei Rock Feed gab Brian an, dass er eigentlich eine Lösung mit I Prevail finden wollte. „Doch das war einfach nicht das, was sie wollten.“

Raus mit der Wahrheit

Weiter offenbart Brian Burkheiser: „Was wehgetan hat, war, dass es als meine Entscheidung dargestellt wurde. Manchmal wird man in eine Ecke gedrängt und bekommt Dinge vorgelegt. Bei mir war ein Kind auf dem Weg, ich habe eine Frau, hatte eine Familie.“ Nach seinem unfreiwilligen Abgang musste sich der Sänger darüber klarwerden, was sein nächster Karriereschritt ist. Schließlich buchte er sich eine Reise, um außer Haus zu kommen und neue Musik zu komponieren. „Irgendwo auf dem Weg bin ich kaputtgegangen.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

In einem Haus in Beverly Hills hat er nachts anstatt zu schlafen fortlaufend Posts in den Sozialen Medien abgesetzt — damit die Leute mit ihm reden, wie Brian Burkheiser im Rückblick einordnet. Letztlich schritt seine Familie ein — sein Bruder und sein Vater baten ihn, sich Hilfe zu suchen. Obwohl er sich anfangs wehrte, nahm man ihn stationär sieben Tage lang auf.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

„Ich habe meine Frau angerufen und war manchmal so wütend — nach dem Motto: ‚Hol mich hier raus! Ich habe Angst und weiß nicht, was ich machen soll.‘ Sie sagte nur, dass ich mich durchkämpfen muss. […] Ich war für ungefähr eine Woche dort. Das erste Mal, als ich danach die Sonne gesehen habe, gab mir wirklich die Erkenntnis, dass ich anfangen muss, mich mehr auf die richtigen Dinge zu fokussieren.“

JBL PartyBox 720 Kabelloser Bluetooth-Partylautsprecher mit dynamischer Lichtshow, 15 Stunden Spielzeit, IPX4-spritzwassergeschützt, JBL Pro Sound & Auracast Multi-Speaker-Verbindung, Schwarz
JBL PartyBox 720 Kabelloser Bluetooth-Partylautsprecher mit dynamischer Lichtshow, 15 Stunden Spielzeit, IPX4-spritzwassergeschützt, JBL Pro Sound & Auracast Multi-Speaker-Verbindung, Schwarz
von JBL
Für € 789,99 bei Amazon kaufen

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Seinen Aufenthalt in der Psychiatrie hat Brian Burkheiser im Song ‘Phases’ verarbeitet. Eigentlich sollte der Track schon vergangenen August erscheinen, doch es gab rechtliche Schwierigkeiten mit seinen einstigen Band-Kollegen von I Prevail. Nachdem das Problem letztendlich gelöst wurde, hat Brian den Song kürzlich unter seinem Scatterbrain-Projekt veröffentlicht. Davor hatte er damit bereits das Taylor Swift-Cover ‘Look What You Made Me Do’ rausgebracht.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Brian Burkheiser I Prevail Klapse Psychiatrie Trennung Zusammenbruch
I Prevail: Veränderungen für das große Ganze
Eric Vanlerberghe, I Prevail
2025 hat sich bei I Prevail einiges getan. Die größte Veränderung fand aber innerhalb der Band statt. Eric Vanlerberghe zieht Bilanz.
Im Mai 2025 verkündeten I Prevail die Trennung von Gründungsmitglied und Klarsänger Brian Burkheiser. Ganz so einvernehmlich, wie es anfangs dargestellt wurde, war diese scheinbar doch nicht. Als Burkheiser im Sommer eigene Musik veröffentlichen wollte, habe ein „ungelöster Zwist“ mit seiner einstigen Band dies verhindert. I Prevail haben sich dazu nicht geäußert und ziehen zu fünft ihr Ding durch. Für den Gesang ist seither Shouter Eric Vanlerberghe verantwortlich – mit Unterstützung von Rhythmusgitarrist Dylan Bowman. Alles, was nötig ist In dieser Konstellation ist auch das aktuelle Album VIOLENT NATURE entstanden, das überwiegend positiv aufgenommen wurde. Im The Joe Vulpis Podcast…
Weiterlesen
Zur Startseite