Brian ‘Head’ Welch von Korn tritt gemeinsam mit Babymetal auf

Hach ja: Babymetal ist eine Band, die die Metal-Gemeinde immer noch spaltet. Die einen feiern die japanische Metal-Idol-Band total, die anderen hassen sie, weil sie nicht „true“ genug sind. Wir sagen: Erlaubt ist, was gefällt!

Wie dem auch sei, Babymetal waren unter anderem die Support-Band von Korn auf ihrer „The Serenity Of Summer“-Tour. Um sich für die Unterstützung zu bedanken, trat Brian ‘Head’ Welch jetzt nun gemeinsam mit Babymetal in Idaho auf.

Korn x Babymetal

Und wie sich das gehört, hat sich Welch vorher natürlich das Gesicht schminken lassen, damit er im selben Look erstrahlt wie die Band von Babymetal. Ein Video seiner Verwandlung haben Korn auf ihrem Twitter-Kanal hochgeladen:

Auf YouTube gibt es dann passend dazu auch Fan-Videos vom gemeinsamen Auftritt:

Erst im Dezember haben Babymetal ihr neues und immer noch aktuelles Live-Album LIVE AT WEMBLEY veröffentlicht. Aufgenommen wurde das Konzert am 02. April 2016 in London, wo Babymetal ihre erste Arena-Show in England vor 12.000 Fans gespielt haben.