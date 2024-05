Bring Me The Horizon veröffentlichen neues Album

Bring Me The Horizon

Bring Me The Horizon-Fans brauchen brauchen nicht länger auf die neue Scheibe der britischen Metalcore-Heroen zu warten. Denn Oli Sykes und Co. haben heute um Mitternacht ihr mit Spannung erwartetes Album veröffentlicht. Das gute Stücke heißt POST HUMAN: NEX GEN und umfasst satte 16 Tracks.

Hoffnungsvoll

NEX GEN ist der Nachfolger von POST HUMAN: SURVIVAL HORROR (2020), bei dem Bring Me The Horizon mit Yungblud, Nova Twins, Babymetal und Evanescence-Frontfrau Amy Lee zusammenarbeiteten. Die Gruppe nahm SURVIVAL HORROR während der ersten Corona-Lockdowns fast vollständig getrennt voneinander auf. Die Platte dreht sich um Gefühle wie Wut, Angst, Leere und Verzweiflung. NEX GEN ist laut Sänger Oli Sykes auf der Suche nach etwas Hoffnungsvollerem. Es habe „ewig gedauert, das Album zu schreiben“.

Inhaltlich hat POST HUMAN: NEX GEN laut Angaben von Bring Me The Horizon einiges zu bieten. „Es ist ein echtes Konzeptalbum mit einer umfassenden Geschichte, die an das erste Album anknüpft, aber das Konzept ist versteckt und begraben“, erläutert Sykes. „Manche Leute werden sich nicht dafür interessieren, aber für manche könnte es wie ein Selbsthilfebuch sein. Es gibt eine Menge Dinge darin, einiges davon ist ziemlich klar, aber vieles davon ist kryptisch und versteckt. Die Leute müssen es selbst herausfinden.“

Tracklist POST HUMAN: NEX GEN:

[ost] Dreamseeker YOUtopia Kool Aid Top 10 Statues That Cried Blood Limousine (feat. Aurora) Darkside A Bullet W- My Name On (feat. Underoath) [ost] (Spi)ritual n/A LosT Strangers Rip (Duskcore Remix) Amen! (feat. Lil Uzi Vert & Daryl Palumbo Of Glassjaw) [ost] p.u.s.s.-e Die4u Dig It

