Seine unverkennbare Stimme und charismatische Bühnenpräsenz haben Bruce Dickinson zu einer lebenden Legende des Heavy Metal emporsteigen lassen. Als Frontmann von Iron Maiden trug er maßgeblich zum weltweiten Erfolg der Band bei – und nach wie vor prägt er das Hard ’n‘ Heavy-Geschehen.

In den späten siebziger Jahren begann Dickinson seine Musikkarriere. Während dieser Zeit hatte er sich an der Seite verschiedener Bands versucht, bevor er 1981 als Frontmann zu Iron Maiden stieß. Mit Dickinson an ihrer Spitze erreichte die Band enorme Erfolge. Alben wie THE NUMBER OF THE BEAST (1982), POWERSLAVE (1984) und SOMEWHERE IN TIME (1986) erhoben sich zu Dauerbrennern des Heavy Metal und festigten Iron Maidens Ruf als eine der international bedeutendsten Gruppen dieses Genres.

Doch Bruce Dickinson erhielt und erhält nicht bloß für seinen Gesang Zuspruch. Auch für seine Beteiligung am Songwriting-Prozess genießt er hohes Ansehen. So wirkte er an einigen der bekanntesten und beliebtesten Songs der Band mit, darunter ‘Run To The Hills’, ‘Aces High’ und ‘Wasted Years’.

Trotz des Riesenerfolgs entschied sich Dickinson in den Neunzigern jedoch, die Band vorübergehend zu verlassen. Um sich auf seine Solokarriere zu konzentrieren, musste er sich von der Band distanzieren. Zu dieser Zeit veröffentlichte er einige Solo-Alben und stellte seine Vielseitigkeit als Musiker nachdrücklich unter Beweis.

Die Rückkehr zu Maiden erfolgte 1999 – und die Band setzte ihren Erfolgskurs fort. Mit Alben wie BRAVE NEW WORLD (2000) und DANCE OF DEATH (2003) schafften es die Briten zurück auf die Agenda der Heavy Metal-Hochkaräter. SENJUTSU (2021) nennt sich die aktuelle Platte von Dickinson und Co., die ebenso in zahlreichen Ländern hohe Chartplatzierungen erreichte.

Bruce Dickinsons Karriere als Sänger und Songwriter, allerdings auch als Pilot und Autor, hat ihm den Status einer bemerkenswerten Persönlichkeit verliehen, die nicht nur in der Metal-Szene, sondern auch in der gesamten Unterhaltungsbranche großen Respekt und Bewunderung genießt. Sein Vermächtnis wird zweifellos in der Musikgeschichte verankert bleiben.

Wir wünschen einen unvergesslichen Geburtstag und freuen uns auf alles, was Bruce Dickinson uns in Zukunft noch bieten wird. Up the irons!

