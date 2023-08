Asking Alexandria müssen ihre Europatour abbrechen und nach Hause fahren, weil sich ihr Schlagzeuger James Cassells den Fuß gebrochen hat.

Asking Alexandria sehen sich gezwungen, den Rest ihrer Tournee durch Europa abzublasen. Der Grund dafür liegt darin, dass sich Schlagzeuger James Cassells einen Fuß gebrochen hat und dadurch seine tragende Hauptaufgabe auf der Bühne nicht mehr erfüllen kann. Dies verkündeten die Briten einen Tag, nachdem sie bereits ihre Show in Estland abgesagt hatten. "Nachdem wir einen weiteren Spezialisten hier in Estland aufgesucht haben, hat man dazu geraten, dass James seinen gebrochenen Fuß ausruht", schreiben Asking Alexandria in den Sozialen Medien. "Schlagzeug zu spielen ist zurzeit einfach keine Option für ihn. Davon ausgehend haben wir keine andere Wahl, als den Rest…