Bruce Dickinson: Drehbuch für Sarajevo-Konzert in Arbeit

auch interessant

In Zusammenarbeit mit Filmemacher Sacha Gervasi schreibt Iron Maiden-Frontmann aktuell an einem Filmdrehbuch. Darin wird die Geschichte von 1994 erzählt, als Bruce Dickinson im belagerten Sarajevo mit seiner Solo-Band ein Konzert spielte. Gervasi ist Regisseur des 2008er-Dokumentarstreifens ‘Anvil! Die Geschichte einer Freundschaft’.

Die Thematik wurde bereits 2018 visuell veröffentlicht. Der Dokumentarfilm ‘Scream For Me Sarajevo’ erzählt die Geschichte eines Konzerts, welches unter äußerst schwierigen Bedingungen stattfand. 1994 spielte Bruce Dickinson in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, eine Show. Sarajevo war damals durch eine Armee bosnischer Serben belagert, wodurch sich die Musiker mit ihrem Auftritt in Lebensgefahr brachten, um dort zwischen Bomben und Granaten für die Bewohner ein Konzert zu spielen.

‘Scream For Me Sarajevo’ bei Amazon

Zusammen mit Musikern, die auch auf seinen damaligen Soloalbum SKUNKWORKS (1996) mitwirkten, schmuggelte sich der Iron Maiden-Frontmann in den Ort des Geschehens. ‘Scream For Me Sarajevo’ besteht aus Interviews von Bruce und seinen damaligen Musikerkollegen und vielerlei Bildmaterial, die das damalige Kriegsgeschehen sowie das Konzert der Band dokumentieren.

Ein Konzert, das Hoffnung bringt

Bruce Dickinson erinnert sich: „Die Tage in Sarajevo kurz vor Weihnachten 1994 mit meiner Solo-Band waren sehr intensiv. Eine Story daraus zu stricken, welche die Emotionen, den Wahznsinn, die Tragödie und den triumph in sich vereint, ist keine leichte Aufgabe. Ich war damals ein langhaariger Metal-Sänger, der durch umkämpfte Gebiete in eine Stadt reiste, die länger unter Belagerung stand als Stalingrad. Und ich war definitiv nicht der einzige, der an jenem Tag irgendwohin unterwegs war.