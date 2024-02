Der ehemalige Iron Maiden-Sänger Blaze Bayley musste im Lauf seiner Karriere viele Rückschläge verkraften. Aufgeben wollte er allerdings trotzdem nie.

In einem Interview mit Metalheads Forever sprach der ehemalige Iron Maiden-Sänger Blaze Bayley über die Inspiration für seinen Solosong ‘Pull Yourself Up’, (WAR WITHIN ME, 2021) und gab angehenden Musikern einen wichtigen Rat. Aller Anfang ist schwer „Ich hatte einen Motorradunfall und der Typ, der die Physiotherapie machte, meinte: 'Du wirst wahrscheinlich nie wieder richtig laufen können.' Und ich dachte mir nur: 'Du kennst mich nicht.'“, sagte Blaze. Dabei spielen noch einige weitere Rückschläge eine Rolle für ‘Pull Yourself Up’. Er fuhr fort: „Ich hatte als junger Mann einige schreckliche Kritiken. [...] Und jemand sagte zu mir: 'Du wirst es…