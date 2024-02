Iron Maiden: Dickinson über Nicko McBrains Schlaganfall

Iron Maiden-Schlagzeuger Nicko McBrain erlitt bekanntlich Anfang 2023 einen Schlaganfall — schaffte es aber trotzdem, wenige Monate später einsatzfähig zur Tour zu sein. Wie eindrucksvoll das war, schilderte just Sänger Bruce Dickinson im Rahmen eines Gesprächs in Göteborg anlässlich seines neuen Soloalbums THE MANDRAKE PROJECT.

Gelungener Neustart

„Was Nicko auf der letzten Iron Maiden-Tournee vollbracht hat, war nichts anderes als fantastisch“, stellt Dickinson direkt klar, nur um von seiner neuen Hüfte aus Titan zu erzählen. Zu der Zeit, als er wieder ohne Krücken und Schmerzmittel laufen konnte, habe sich McBrain mit der Nachricht von seinem Schlaganfall gemeldet. „In seiner E-Mail stand: ‚Jungs, damit ihr Bescheid wisst: Ich hatte neulich einen kleinen Schlaganfall.‘ Das war aber kein kleiner, sondern ein ordentlicher, richtiger Schlaganfall. Zum Glück brachte ihn seine Frau ins Krankenhaus, denn es war zu Hause passiert. Sie wussten genau, was zu tun war, und haben ihm dieses recht neue Medikament gegeben.

Das ist so eine Art Steuerung-Alt-Entfernen bei Schlaganfällen. Es startet das System neu, was dann hoffentlich zurückkommt. Der Großteil seiner linken Seite kam innerhalb von Stunden wieder zurück — mit Ausnahme seiner linken Hand. Damit spielt Nick allerdings die Snare. Wie er damit fertig geworden ist, war einfach hervorragend. Er fing wieder an, Schlagzeug zu lernen, denn er konnte keinen Drumstick halten — nicht einmal eine Gabel.“ Des Weiteren hätten dem Iron Maiden-Trommler Gespräche mit seinem Kumpel Ian Paice von Deep Purple geholfen, welcher ebenfalls einen Schlaganfall hatte. Dem würde man dies überhaupt nicht anmerken. McBrain habe sich überdies eine kleine Band zusammengestellt, mit der er das Iron Maiden-Programm einübte.

