In einem neuen Interview mit „Metal Wani“ (siehe Video unten) hat Trivium-Frontmann Matt Heafy verraten, dass ihm einst Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson mit einer anderen Heavy Metal-Größe verglichen hat. So meint der Vokalist der Eisernen Jungfrauen, Heafys Stimme werde irgendwann einmal so wie jene von Black Sabbath– und Rainbow-Legende Ronnie James Dio klingen.

Wohlwollender Vergleich

„Im Jahr 2006 wurden wir in der Radioshow von Bruce Dicksinson interviewt“, beginnt Matt Heafy seine Ausführungen. „Das war, als wir unser Album THE CRUSADE bewarben. Und ich erinnere mich daran, dass ich dachte: ‚Ich muss mit diesem Kerl über Gesang reden.‘ Ich fragte ihn all diese Fragen übers Singen. Und letztendlich sagte er mir: ‚Ich glaube, dass sich deine Stimme irgendwann zu etwas wie bei Ronnie James Dio entwickeln wird.‘ Das hat mir Bruce Dickinson gesagt. Ich meinte nur: ‚Danke, Mann.‘ Ich habe mir das zu Herzen genommen.

Dann im Jahr 2007 haben wir für Heaven & Hell eröffnet, und ich konnte Dio treffen. Ich erzählte Dio diese Geschichte: ‚Bruce Dickinson meinte, irgendwann werde ich eine Stimme wie du haben.‘ Ronnie James Dio lachte nur, lächelte und sagte: ‚Weißt du, endlich gibt Bruce zu, dass ich einer seiner Helden bin.‘ Und das war irgendwie das Ende vom Lied. Wir tranken noch ein Glas Wein zusammen.“ Jene Tournee und die Begegnung mit Ronnie James Dio regten Matt Heafy dazu an, sich eingehender mit dem Werk von Dio beschäftigen und Stücke zu komponieren, die unter anderem von ‘Heaven And Hell’ inspiriert waren.

