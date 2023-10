Bruce Dickinson schürt die Erwartungen an sein Soloalbum

Ein neues Soloalbum von Bruce Dickinson steht in den Startlöchern. Für sein kommendes Werk THE MANDRAKE PROJECT hat der Iron Maiden-Sänger erneut mit seinem langjährigen Weggefährten und Produzenten Roy „Z“ Ramirez zusammengearbeitet.

Hohe Erwartungen

Empfehlung der Redaktion Bruce Dickinson kündigt neues Soloalbum an Heavy Metal Für Iron Maiden-Stimme Bruce Dickinson wird 2024 wohl ganz im Zeichen seiner neuen Soloplatte THE MANDRAKE PROJECT stehen. „Viele auf diesem Planeten haben bereits ungeduldig darauf gewartet zu erfahren, wovon dieses Soloding überhaupt handelt“, sagte Bruce. „Nun ist es endlich so weit. Es heißt THE MANDRAKE PROJECT und ist natürlich in erster Linie Musik. Aber es ist auch viel mehr als das. Details werde ich vorerst nicht verraten, aber es wird alles selbsterklärend sein, wenn sich diese Zwiebel langsam Stück für Stück häutet.“ Bruce werkelte bereits seit geraumer Zeit an THE MANDRAKE PROJECT; 2014 nahm er die Arbeiten dafür auf. „Es hatte Zeit zu wachsen und zu reifen“, so der Sänger weiter. „Ich denke, ihr werdet wirklich, wirklich aufgeregt sein. Und ich hoffe, dass euch alles gefällt, was wir für euch geschaffen haben.“

Als THE MANDRAKE PROJECT im September angekündigt wurde, sagte Dickinson in einer Erklärung: „Dieses Album war eine sehr persönliche Reise für mich, und ich bin äußerst stolz darauf. Roy Z und ich haben es jahrelang geplant, geschrieben und aufgenommen, und ich freue mich sehr, dass die Leute es nun endlich hören werden. Noch mehr freue ich mich allerdings über die Aussicht, mit dieser großartigen Band, die wir zusammengestellt haben, auf Tour zu gehen, um es zum Leben zu erwecken. Wir planen, so viele Shows wie möglich an so vielen Orten wie möglich zu spielen – für so viele Leute wie möglich! Was THE MANDRAKE PROJECT eigentlich ist… wird bald enthüllt!“

THE MANDRAKE PROJECT wird das insgesamt siebtes Soloalbum von Bruce Dickinson und das erste seit TYRANNY OF SOULS (2005) sein. Voraussichtliches Erscheinungsdatum ist Anfang 2024.

