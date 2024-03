Bruce Dickinson: THE MANDRAKE PROJECT #1 der Charts

Es ist die erste Nummer-1-Platzierung in Deutschland für Bruce Dickinson als Solokünstler: THE MANDRAKE PROJECT steigt sensationell auf Platz 1 der deutschen Album-Charts ein. In den Wochen zuvor hatte das Album bereits international großartige Kritiken eingefahren. Die Videos zu den vorab erschienenen Singles ‘Afterglow Of Ragnarok’ und ‘Rain On The Graves’ haben mittlerweile die Marke von einer Million Aufrufe bei YouTube geknackt.

Empfehlung der Redaktion Bruce Dickinson: Leben ist Aktivität und Freude Heavy Metal Für Bruce Dickinson gehört Risikobereitschaft zum Menschsein. Ein bloßes Dahinvegetieren wäre für den Iron Maiden-Sänger zu langweilig. THE MANDRAKE PROJECT ist Dickinsons siebtes Soloalbum und sein erstes seit TYRANNY OF SOULS aus dem Jahr 2005. Es wurde am 1. März über BMG weltweit in verschiedenen Formaten veröffentlicht. Bruce Dickinson und sein langjähriger Songwriting-Partner und Produzent Roy Z haben mit zehn einfallsreichen, ausladenden und fesselnden Tracks eines der wegweisenden Rock-Alben des Jahres 2024 geschaffen. Klanglich heavy und dabei reich an musikalischen Texturen, erweckt Bruce Dickinson damit eine musikalische Vision zum Leben, an der er lange gearbeitet hat, und bietet einige der besten Gesangsleistungen seiner Karriere.

Die Aufnahmen fanden größtenteils im Doom Room in Los Angeles statt, wobei Roy Z sowohl als Gitarrist als auch als Bassist fungierte. Das Line-up für THE MANDRAKE PROJECT wurde durch den Keyboard-Maestro Mistheria und den Schlagzeuger Dave Moreno vervollständigt, die beide auch auf Bruces letztem Solo-Studioalbum TYRANNY OF SOULS von 2005 zu hören waren.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Bruce Dickinson Heavy Metal Nach dem Release seines neuen Soloalbums THE MANDRAKE PROJECT (01.03.2024) kommt Bruce Dickinson für fünf Termine nach Deutschland. Bruce Dickinson und seine phänomenale Band werden die Musik von THE MANDRAKE PROJECT mit einer großen Headliner-Tournee in diesem Frühjahr und Sommer zum Leben erwecken. Die Liveband besteht nun aus zwei Gitarristen – Philip Naslund und Chris Declercq – sowie dem Schlagzeuger Dave Moreno, der Bassistin Tanya O’Callaghan und dem Keyboard-Maestro Mistheria. Die meisten Deutschland-Dates (Berlin, Hamburg und München) sind bereits ausverkauft und auch bei der aufgrund der starken Nachfrage ins Palladium hochverlegten Show in Köln wird es langsam knapp. Wer das Nummer 1-Album live erleben möchte, sollte sich also beeilen.

