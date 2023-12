Bruce Dickinson und Z2 kündigen Comic-Reihe an

auch interessant

Bruce Dickinson hatte bereits verlauten lassen, dass mit seinem neuen Soloalbum THE MANDRAKE PROJECT, das am 1. März 2024 veröffentlicht wird, einige Comics erscheinen. Nun verrät der Iron Maiden-Frontmann mehr hierzu: So wird der erste Teil am 17. Januar 2024 rauskommen. Entwickelt hat der Musiker die Hefte mit dem Comic-Verlag Z2.

Namhafte Kollaborateure

Insgesamt umfasst die Comic-Reihe zwölf Teile. Die Geschichte sei „eine epische Saga um gegensätzliche Mächte, die darum kämpfen, die Kräfte der Wissenschaft und Magie zu verwenden, um die Kontrolle über die Unsterblichkeit zu erlangen“. Entwickelt hat die Story Bruce Dickinson selbst im Verlauf der letzten zehn Jahre. Umgesetzt haben ‘The Mandrake Project’ Autor Tony Lee (‘Doctor Who’, Marvel, DC), Künstler Staz Johnson (Marvel, DC), Sprechblasenschreiber Troy Peteri (‘Amazing Spider-Man’, ‘Witchblade’), Farbgeber Gabo (DC, Image) sowie Cover-Designer Bill Sienkiewicz (‘Moon Knight’, ‘New Mutants’).

Empfehlung der Redaktion Bruce Dickinson kündigt Tour zu THE MANDRAKE PROJECT an Heavy Metal Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson kommt 2024 mit seinem Soloalbum THE MANDRAKE PROJECT auf umfangreiche Europatournee.

Als besonderen Marketing-Clou bieten Z2 und der Iron Maiden-Sänger 666 Ausgaben von signierten ‘The Mandrake Project’-Bundles an. Diese enthalten neben dem ersten Comic-Teil eine von Bruce Dickinson unterschriebene Sammlerkarte, einen Sammlerkartenbeutel aus Filz, ein Echtheitszertifikat sowie einen von Bill Sienkiewicz illustrierten Kunstdruck. Das Ganze gibt es für knapp 95 Euro bei Z2comics.com. Die weiteren Ausgaben von ‘The Mandrake Project’ erscheinen ungefähr alle drei Monate. Einmal im Jahr kommt zudem ein Sammelband raus.

Der Veröffentlichungsplan für die Comics:

The Mandrake Project #1 – 17.01.2024

The Mandrake Project #2 – 20.03.2024

The Mandrake Project #3 – 26. 06.2024

The Mandrake Project #4 – 25.09.2024

The Mandrake Project Annual Trade Taschenbuch #1 – 06.11.2024

The Mandrake Project #5 – 18.12.2024

The Mandrake Project #6 – 19.03.2025

The Mandrake Project #7 – 25.06.2025

The Mandrake Project #8 – 24.09.2025

The Mandrake Project Annual Trade Taschenbuch #2 – 05.11.2025

THE MANDRAKE PROJECT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bruce Dickinson und Z2 kündigen Comic-Reihe an

1 von 6

2 von 6

3 von 6

4 von 6

5 von 6

6 von 6 Previous Image Next Image

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.