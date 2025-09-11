Dass Bullet For My Valentine aktuell an ihrem achten Album arbeiten, ist längst kein Geheimnis mehr. In einem neuen Interview mit The Break Down With Nath & Johnny sprach Frontmann Matt Tuck nun über den Stand der Aufnahmen. „Es passiert so vieles“, erzählte er. „Seit unserem letzten Album sind fast fünf Jahre vergangen. Ich hoffe, es fällt mir nicht zu schwer, wieder Texte zu schreiben.“ Dieses Problem ist jedoch nur eine Startschwierigkeit, sichert er zu. „Sobald ich einmal drinnen bin, macht es wirklich Spaß. Man beginnt, eine Geschichte über sich selbst und seine Erfahrungen zu schreiben, was sehr cool ist. Der Gedanke daran, 20 oder auch 15 Lieder zu schreiben, ist trotzdem beängstigend. Meine Seele verlässt zwar kurz meinen Körper, das würde ich aber trotzdem um nichts auf der Welt tauschen.“

Gitarre statt Mikrofon

Als Tuck daraufhin danach gefragt wurde, was ihm die meisten Probleme beim Komponieren bereitet, hatte er sofort eine Antwort. „Ich glaube, der schwierigste Teil sind immer die Texte. Sie brauchen so viel Energie und Zeit.“ Seine Meinung dazu ist klar und deutlich. „Ich hasse verdammt nochmal das Texten. Es ist beschissen. Das liegt daran, dass es so persönlich ist und so viel Zeit braucht.“ Gibt man Matt Tuck ein Instrument in die Hand sei das anders, berichtete dieser. „Wenn man mir eine Knarre an den Kopf hält und sagt, ich sollte zehn instrumentale Lieder schreiben, wäre das kein Problem. Hinsetzen, anfangen, Zack! Fertig.“

Ab ins Studio mit Bullet For My Valentine

Trotz all dieser Sorgen und Bedenken freut der Sänger sich auf die kommende Zeit im Studio mit Bullet For My Valentine. „Ich bin sehr aufgeregt, was dieses neue Kapitel angeht. Wenn dieses Album erscheint, ist das letzte wirklich fünf Jahre alt. Die Fans sind hungrig, und wir sind es auch.“ Aus diesem Grund begeben sich die Musiker bereits diesen Freitag ins Studio. „Es wird fertig sein, wenn es fertig ist“, schließt Tuck ominös.

