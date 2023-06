‘Call Of Duty: Warzone Caldera’: Spiel wird abgeschaltet

Freunde des kriegerischen Geballers müssen nun ganz stark sein. Nein, keine Sorge, keine geliebte Death Metal-Band hat sich aufgelöst. Allerdings verkündete Activision die Einstellung von ‘Call Of Duty: Warzone Caldera’.

Schluss mit lustig

Starker Start

Dabei gab es den Ableger der ‘Call Of Duty’-Reihe noch gar nicht so lange: Im März 2020 wurde es als Free-to-play veröffentlicht, schloss mit seinem Battle Royal-Charakter an Hits wie ‘Fortnite’ an und brachte sicherlich den ein oder anderen Gamer durch die Pandemie. Ursprünglich war das Spiel eine kostenlose Beigabe zu ‘Call Of Duty: Modern Warfare’ (2019). Reihen-Fans konnten den Titel außerdem mit ‘Call Of Duty: Black Ops Cold War’ (2020) und ‘Call Of Duty: Vanguard’ (2021) verknüpfen, spielbar war er plattformübergreifend. Keine schlechten Rahmenbedingungen. So hatte das Franchise zum Höhepunkt ein Jahr nach Release des Battle Royals 150 Millionen monatlich aktive Spieler.



‘Call Of Duty: Warzone Caldera’: Probleme mit dem Ende

Das Trostpflaster: Der Nachfolger ‘Call Of Duty: Warzone 2’ (2022) bleibt natürlich erhalten.

—

