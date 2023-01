Cannibal Corpse: Corpsegrinder ist der bessere Sänger

Danny Carey von Tool muss sich am kommenden Donnerstag vor Gericht für seinen Ausraster am Flughafen in Kansas verantworten.

Für den Drummer von Tool hat die nächste Woche einen unangenehmen Termin in petto. So muss Danny Carey am Donnerstag, den 15. Dezember vor Gericht erscheinen. An diesem Tag findet eine erste Anhörung bezüglich seiner Verhaftung am 21. Dezember 2021 am Kansas City International Airport statt. Der Musiker soll einen Sicherheitsmitarbeiter am Flughafen angegriffen haben. Unschöner Ausraster Laut einem Polizeibericht soll der Tool-Trommler zwei Finger in die Brust des Security-Angestellten gestoßen haben und ihn wiederholt eine "verdammte Schw*****l" genannt haben. In einem Video (siehe unten) kann man mit anschauen, wie Polizeibeamte Danny Carey verhaften. Dabei bittet der Schlagzeuger die Person, die…