Cannibal Corpse-Verlosung: Gewinnt 3×2 Tickets für die Deutschland-Tour

Foto: Alex Morgan. All rights reserved.

Am 9.2. startet die Cannibal Corpse-Europatournee in Hannover. Das dortige Musikzentrum ist fast ausverkauft, also müsste ihr rasch handeln – oder bei unserer Verlosung mitmachen und mit etwas Glück Tickets gewinnen!

Die Supportacts können sieh ebenfalls sehen und hören lassen: The Black Dahlia Murder und No Return begleiten die US-Death-Metaller während der Februartermine.

METAL HAMMER verlost 3×2 Tickets für die Cannibal Corpse-Deutschland-Tour 2018 in der Stadt eurer Wahl!

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Slasher“ sowie die gewünschte Stadt schreiben.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 7.2.2018, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.