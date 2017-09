METAL HAMMER präsentiert: Cannibal Corpse + The Black Dahlia Murder

Am 3. November veröffentlichen CANNIBAL CORPSE ihr 14. Studioalbum RED BEFORE BLACK via Metal Blade Records. Einen ersten Vorgeschmack gibt uns die Band mit dem Video zur Single ‘Code Of The Slashers’. Regie führte Zev Deans (unter anderem auch für Behemoths ‘Messe Noire’, Ghosts ‘Square Hammer’ und Portals ‘Curtain’).

“Nach einem Streifzug durch verlassene Gebäude, einer Kollision in unserem Van mit einem Baum während des Drehs, einer echten Messerstecherei und einem Bad in Kunstblut in einem leeren Park gegen fünf Uhr Morgens dürfen wir mit Fug und Recht behaupten, dass Panorama Programming ihren ersten zünftigen Beitrag zum Slasher-Genre geleistet haben. Wir haben einen Brocken Frischfleisch aus einer vor sich hin faulenden Stadt mitgebracht und servieren ihn euch ungekocht”, so Zev Deans.

Seht hier den ‘Code Of The Slashers’-Videoclip von Cannibal Corpse:

Der Name Cannibal Corpse weckt viele Assoziationen, aber nur ein Wort trifft zu ihrer Beschreibung den Nagel auf den Kopf: unaufhaltsam. Die Death Metal-Veteranen veröffentlichen nun ihr monströses 14. Studioalbum RED BEFORE BLACK.

Auch dank der Produktion von Erik Rutan (Hate Eternal, Goatwhore) beweist RED BEFORE BLACK, dass die Jungs keineswegs Altbekanntes wiederkäuen, sondern die Messlatte einmal mehr höher als zuvor legen und eindeutig klarstellen, wer die Standards setzt, wenn es darum geht, zwingende Musik zu machen, die gleichzeitig brutal und komplex ist.

Weniger Aggressivität keine Option

Zudem haben sich Cannibal Corpse abermals angespornt um sicherzugehen, dass die Scheibe aus ihrem bisherigen Katalog hervorsticht. “Im Lauf unserer Karriere versuchten wir immer, uns zu verbessern, sowohl in puncto Präzision beim Zusammenspielen als auch auf produktionstechnischer Seite, ohne an Aggressivität einzubüßen.

RED BEFORE BLACK setzt diese Tradition fort, ist aber vermutlich noch stärker auf das Aggressive hin ausgerichtet. Präzise klingt das Album definitiv, zugleich aber auch so roh wie kaum etwas, das wir in jüngerer Zeit gemacht haben”, findet Bassist Alex Webster.

“Wir haben uns ungeheuer angestrengt, diese Songs auszuarbeiten, zu proben und auf das Niveau zu hieven, das uns vorschwebte, mehr noch als im Rahmen unserer letzten Alben”, fügt Drummer Paul Mazurkiewicz hinzu. “Und wie Alex schon sagte: So roh haben wir selten geklungen – und dennoch ist es unser konzentriertestes, tightestes und eingängigstes Album überhaupt.”

Die Tracklist von RED BEFORE BLACK

Only One Will Die Red Before Black Code Of The Slashers Shedding My Human Skin Remaimed Firestorm Vengeance Heads Shoveled Off Corpus Delicti Scavenger Consuming Death In The Midst Of Ruin Destroyed Without A Trace Hideous Ichor

CANNIBAL CORPSE + THE BLACK DAHLIA MURDER + NO RETURN + IN ARKADIA

09.02. Hannover, Musikzentrum

16.02. Hamburg, Gruenspan

17.02. Geiselwind, Music Hall

18.02. Bochum, Matrix

20.02. Kassel, 130bpm

23.02. München, Backstage

24.02. Magdeburg, Factory

25.02. Stuttgart, Im Wizemann

27.02. CH-Genf,L’Usine

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.