Cattle Decapitation: Home-Videoclip zu ‘Bring Back The Plague’

Ende letzten Jahres haben Cattle Decapitation unter großen Applaus ihr aktuelles Album DEATH ATLAS veröffentlicht. Jetzt wird in Form einer neuen Videoauskopplung nachgelegt.

Ende letzten Jahres haben Cattle Decapitation unter großen Applaus ihr aktuelles Album DEATH ATLAS veröffentlicht. Jetzt wird in Form einer neuen Videoauskopplung nachgelegt.

Das passiert, wenn sich Bibelgläubige nicht an ihre eigenen Gebote halten: Legt euch nicht mit Cattle Decapitation an! Sänger Travis Ryan meint dazu: „Wegen der Absage unserer ironisch betitelten Europandemic-Tour sowie den coronabedingten Maßnahmen, persönliche Distanz zu halten, hatten wir nicht viel zu tun. Wir dachten uns: Warum das Problem nicht einfach in Form eines Videos thematisieren? Also nahmen wir mit unseren Smartphones den 'Bring Back The Plague'-Clip auf.

Drummer Dave stand noch nicht mal ein Drumkit zur Verfügung, aber egal. Wir alle hocken zu Hause rum, also warum die Sache nicht einfach mit einem Augenzwinkern betrachten? Alles von unserem Band-Namen über das Merchandise bis hin zu den Bildern und grafischen Elementen stecken schließlich schon immer voller Metaphern und Ironie.

Mit Spaß zu Hause

Dieses Video könnte unser Gnadenschuss sein… was auch immer geschieht. Nehmt es einfach nicht zu ernst, denn wir taten es offensichtlich auch nicht. Lehnt euch zurück, habt Spaß und bleibt verdammt noch mal zu Hause.“

Seht hier den großartigen Clip zu ‘Bring Back The Plague’ von Cattle Decapitation: