Die ehemalige Nightwish-Frontfrau Anette Olzon ist nicht gut auf ihre früheren Band-Kollegen zu sprechen. Dies ließ die Sängerin in einem aktuellen Interview bei "A&P Reacts" über das neue Album SONGS THE NIGHT SINGS ihrer derzeitigen Band The Dark Element anklingen. So wurde sie gefragt, ob sie sich vorstellen könne, jemals wieder mit Nightwish auf der Bühne zu stehen - was sie fast schon kategorisch ausschloss (siehe auch das Video unten). "Nein", fängt Olzon an, "niemals. Denn ich kann es wie folgt ausdrücken. Es gibt Dinge, die sie tun müssen, bevor das jemals passieren könnte. Und sie haben das immer noch…