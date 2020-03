Chester Benningtons Witwe veranstaltet Festival für psychische Gesundheit

Ihr könnt die Festival-Saison kaum noch erwarten? Dann informiert euch hier schon einmal über die besten Open-Airs, die euch in diesem Jahr erwarten.

Frische Luft, gute Musik und eure Freunde – viel mehr braucht es nicht, um ein unvergessliches Wochenende zu erleben. Bald startet die Festival-Saison wieder, daher geben wir euch hier einen Überblick darüber, welche Open-Airs ihr dieses Jahr auf keinen Fall verpassen solltet. Denn: Es haben sich einige erstklassige Acts angekündigt, die ihr sehen müsst! Rock am Ring/Rock im Park (05. bis 07.06.2020) Im Juni geht die Open-Air-Saison so richtig los: Den Anfang machen dieses Jahr für uns Rock am Ring und Rock im Park, die für ihr 35-jähriges beziehungsweise 25-jähriges Jubiläum ein sattes Programm bieten: System of a Down, Green…