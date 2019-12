Erste Band von Chester Bennington veröffentlicht Neuaufnahme

Grey Daze, die erste Band des verstorbenen Linkin Park-Sängers Chester Bennington, ist fertig mit den Neuaufnahmen früheren Songmaterials. Eingesungen hat es niemand anders als Chesters 23-jähriger Sohn Jaime Bennington (metal-hammer.de berichtete). Darüber hinaus haben Brian „Head“ Welch und James „Munky“ Shaffer von Korn, Marcos Curiel von P.O.D., Chris Traynor von Bush sowie Ryan Shuck von Chesters anderer Band Dead By Sunrise mitgewirkt.

Erscheinen soll das Album über 320 Changes Direction. Das ist die Stiftung von Talinda Bennington, der Witwe von Chester Bennington. Via Twitter vermeldete sie: „Eines von Chesters größten Geschenken war Musik. Die einzige Sache, auf die er mehr stolz war, war ein Vater für seine Kinder zu sein. Da es ihm so viel bedeutete, wollte er, dass die Fans alles hörten, was er tat – und seine musikalische Reise fing mit Grey Daze an. Im Februar 2017 begannen Chester und seine Bandkollegen ihre Musik für eine geplante Neuveröffentichung ihrer frühen Musik neu aufzunehmen.

Näher an Chester Bennington

Und im Juni verkündete er, dass sich Grey Daze wiedervereinigen und eine Show zum 20. Bandjubiläum spielen würden. Er war so begeistert davon, er war begierig darauf, Rockmusik zu spielen, und es gab Botschaften in diesen Songs, von denen er wusste, dass sie den Fans etwas bedeuten würden. […] Als Chester Bennington starb, erschien die Reunion von Grey Daze wie ein nachträglicher Einfall für jeden Beteiligten.

Sie leideten, ich leidete, und viel zu viele Gefühle mussten verarbeitet werden, bevor wir überhaupt darüber nachdenken könnten, was mit diesem Projekt passieren soll. Sobald sich die Wolken verzogen hatten und wir uns auf das fokussieren konnten, was Chester wollen würde, dass wir tun, suchten wir nach einem Weg, das fortzuführen, an dem Chester arbeitete. Die Dinge, auf die er stolz war, und die er mit seinen Fans teilen wollte. Das Grey Daze-Projekt ist ein von vielen Arten, auf die wir weitermachen können, Chesters Geschichte zu erzählen mit den Fans in Verbindung zu sein.

Mittels unserer Stiftung 320 strebe ich jeden Tag an, sicherzustellen, dass Chesters Vermächtnis ein Licht auf positive Veränderung wirft. Ein neues Grey Daze-Album herauszubringen wird aufzeigen, wo mein Ehemann anfing und den Fans hoffentlich ein besseres Verständnis für seine Kunst sowie ein kompletteres Bild von seiner Reise durch diese unglaubliche Musik vermitteln.“