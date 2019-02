Grey Daze, die erste Band des Linkin Park-Sängers, hat sich für Neuaufnahmen alter Stücke die Dienste von Chester Benningtons Sohn Jaime gesichert.

Die erste Band von Chester Bennington, Grey Daze, plant, altes Material neu einzuspielen. Hilfe bekommt die Post-Grunge-Gruppe aus Phoenix, Arizona von Freunden und der Familie des 2017 verstorbenen Linkin Park-Sängers. Als gleichzeitig Clou und Überraschung können die Musiker, die Verpflichtung von Jaime Bennington verbuchen, Chesters mittlerweile 22-jährigen Sohn. Weitere Protagonisten der Neuaufnahmen sind die Korn-Gitarristen Brian "Head" Welch und James "Munky" Shaffer, P.O.D.-Riffmeister Marcos Curiel, Bush-Gitarrist Chris Traynor sowie Dead By Sunrise-Gitarrist Ryan Shuck. Auf Facebook sind Fotos von Jaime Bennington in der Mikrofonkabine, im Studio sowie verschiedene Videos zu sehen. Gray Daze schreiben: "Chester wäre so stolz auf seinen…