Cirith Ungol trennen sich von Gitarrist Jimmy Barraza

Gitarrist Jimmy Barraza spielt nicht mehr bei Cirith Ungol. Die Epic Doom-Metaller und der Musiker gehen getrennte Wege, weil der 62-Jährige gesundheitliche Schwierigkeiten hat, um die er sich kümmern muss. Barraza war schon in der ersten Phase der Band von 1988 bis 1992 dabei — und ebenfalls dann wieder ab der Reunion der Kalifornier im Jahr 2015. Die Gruppe veröffentlicht am 20. Oktober ihr neues Studioalbum DARK PARADE.

Aufgeben oder durchziehen?

„Aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme haben wir uns von Gitarrist Jimmy Barraza getrennt“, schreiben Cirith Ungol im zugehörigen Statement. „Wir wünschen ihm aufrichtig alles Gute und viel Erfolg bei seinen künftigen Unternehmungen. An dieser entscheidenden Weggabelung hatte die Band zwei Möglichkeiten: entweder uns zur Ruhe zu setzen, wie wir es 1991 gemacht haben. Oder weiterzumachen, uns zusammenzureißen und in diesem Prozess stärker zu werden.

Mit der Veröffentlichung unseres epischen neuen Werkes DARK PARADE am 20. Oktober haben wir Letzteres gewählt. Wir entschieden uns, unsere Zusage an unsere Fans zu ehren und einem Longplayer gerecht zu werden, an dessen Fertigstellung wir unglaublich hart gearbeitet haben. Danke an alle für eure anhaltende Liebe und Unterstützung. Mit Worten können wir gar nicht ausdrücken, wie viel das Cirith Ungol als Band bedeutet. Und wir freuen uns so darauf, euch bei einer der anstehenden Konzerte zu sehen.“ Wer Jimmy Barraza künftig an den sechs Saiten ersetzt, hat die Formation aus Ventura noch nicht verraten.

