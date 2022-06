Clawfinger: Entschuldigung bei angespuckter Fotografin

Au Backe! Clawfinger-Frontmann Zak Tell hat bei einem Konzert seiner Band im Mai in Tschechien eine Fotografin angespuckt. Nun hat sich der Sänger für den Vorfall in einem Prager Club entschuldigt.

Zak Tell: Ausführliches Statement

In den Sozialen Medien teilte die Crossover-Gruppe Fotos des betreffenden Auftritts. Tell verfasste darunter eine Stellungnahme. „Lasst mich euch von einem meiner peinlicheren Momente erzählen", schrieb er. „Wir haben vor ein paar Wochen im Roxy Club in Prag gespielt, das war ein großartiges Publikum und auch wir waren ziemlich gut, wenn ich das so sagen darf. Auf der Bühne habe ich die Angewohnheit, viel zu spucken, manchmal auch auf mich selbst. Aus offensichtlichen Gründen versuche ich zu vermeiden, dass es den Rest der Band oder das Publikum trifft, aber dieses Mal habe ich falsch gezielt und eine Fotografin an der Wange getroffen, die ganz vorne neben meinem Monitor stand", schilderte er die Situation.

Dann ging er auf den genauen Moment ein: „Es war mir so peinlich, also hab ich mich runtergebeugt, um es wegzuwischen, mich zu entschuldigen und ihr als Entschädigung ein Bier zu geben.“ Die Fotografin allerdings habe ihn voller Ekel angesehen. Tell gab an, ihr später dennoch ein Bier ausgegeben zu haben. „Ich habe die folgende Woche damit verbracht, mich schlecht zu fühlen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Clawfinger (@clawfingerofficial)

Tell sucht Fotografin online

Außerdem habe er in den Sozialen Medien die Augen offengehalten. Der Sänger schrieb, dass er online auf Fotos von dem Auftritt gewartet hatte. „Endlich ist dann eines von einer Fotografin aufgetaucht, das von nah an der Bühne geschossen wurde. Ich dachte, das könnte sie sein, also habe ich ihr eine Nachricht geschrieben, und BAM, sie war es!“, erzählte Tell weiter. Er habe sich also persönlich entschuldigt und gefragt, ob er die Bilder hochladen dürfe – eben die Bilder, unter den er seinen Erklärungstext schrieb. Dieser endet ganz öffentlich noch einmal mit einer Entschuldigung, direkt an die Fotografin gerichtet: „Ein letztes Mal, Drahoslava Letáková, bitte akzeptiere meine Entschuldigung und danke für die tollen Bilder!“

VIP-Zugang als Entschuldigung

Die auf dem Beitrag markierte Fotografin reagierte – positiv. „Ich freue mich auf das nächste Konzert von euch“, schrieb sie, und fügte augenzwinkernd hinzu: „Hoffentlich ohne Spucke auf der Wange.“ Vom offiziellen Account der Band antwortete Tell: „Nächstes Mal kriegst du das volle VIP-Fotografen-Package und ich VERSPRECHE dir, dass ich dich NICHT anspucken werde.“ Letáková solle sich einfach melden, wenn die Band das nächste Mal in ihrer Nähe spiele. So ist der Vorfall immerhin gut ausgegangen!

