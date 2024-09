METAL HAMMER präsentiert: In Extremo Jubiläumsfestival

auch interessant

In Extremo gehören zu den großen Innovatoren der zeitgenössischen Musikgeschichte: Als erste kombinierte die dadurch zur Legende avancierte Band mittelalterliche Stilelemente mit modernen, harten Rock-Klängen und erfand so ein ganz eigenes, bis dahin unerhörtes Genre.

Empfehlung der Redaktion In Extremo: Petition soll Auftritt im ‘Gothic’-Remake retten Mittelalter Rock Das Computerspiel ‘Gothic’ soll 2025 als Remake erscheinen. Allerdings könnte der legendäre Autritt von In Extremo darin fehlen. 2025 jährt sich die Gründung von In Extremo zum 30. Mal: Um diesen Anlass mit ihren Fans gebührend feiern zu können, veranstalten die sechs Musiker vom 04. bis zum 06.09.25 ein großes, dreitägiges Jubiläumsfestival auf der Freiluftbühne Loreley. Zahlreiche Freunde und musikalische Wegbegleiter werden mit ihren Auftritten die große Geburtstags-Party bereichern.In Extremo werden an allen drei Tagen als Headliner die jeweiligen Abende beschließen.

„Wir sind stolz und froh, dass so viele hochkarätige Bands, Spielleute und Musikanten unserer Einladung gefolgt sind, diese besonderen Tage mit uns zu verbringen und unserem gemeinsamen Publikum mit Sicherheit eines der tollsten Konzerterlebnisse 2025 zu bescheren. Das wird es in dieser Form so schnell nicht mehr geben und wir sind schon jetzt voller Vorfreude auf dieses magische Wochenende zusammen mit unseren Fans“, so In Extremo-Frontmann Michael Rhein zur Ankündigung eines der Höhepunkte der Open Air-Saison des kommenden Jahres.

Drei turbulente Dekaden

Empfehlung der Redaktion In Extremo: Kochstudio mit Brot-Sommelier Axel Schmitt Mittelalter Metal Zusammen mit Brot-Sommelier Alex Schmitt rufen In Extremo das WOLKENSCHIEBER-Kochstudio ins Leben. Heute um 17 Uhr geht's los. Auch im dritten Jahrzehnt nach ihrer Band-Gründung spielen In Extremo noch immer ganz weit vorne in der Champions League der internationalen Rock-Szene: Mit ihrem frisch erschienenen 13. Album WOLKENSCHIEBER sicherten sie sich gerade Platz 2 der deutschen Charts, spielten als Headliner beim Wacken, dem größten Rock-Festival der Welt, und begeisterten diesen Sommer wieder Zehntausende im Rahmen der von ihnen kreierten Konzertreihe „Burgentour“. Nach gefeierten Konzerten in Südamerika, Spanien, Tschechien und der Schweiz zelebrierten sie das Finale des 2024er-Sommers vor 10.000 Fans mit dem ausverkauften, Band-eigenen In Extremo-Festival „Weckt die Toten“.

Mit ihrem packenden Signature Sound haben sich In Extremo zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Bands entwickelt, die seit fast drei turbulenten Dekaden ein globales Millionenpublikum in ihren Bann zieht. Sie haben die Toten geweckt. Wurden verehrt und angespien. Sind als Sünder ohne Zügel mit ihrem rasend Herz in den Sängerkrieg gezogen. Und sie folgten nach dem Kunstraub ihrem Kompass zur Sonne: Nach acht mit Edelmetall ausgezeichneten Alben (von denen nicht weniger als vier den 1. Platz der deutschen Longplay-Charts erreichten) haben sich die fest aufeinander eingeschworenen Spielleute nun wieder zusammengefunden, um dunkle Gedanken in ungewissen Zeiten zu vertreiben und mit WOLKENSCHIEBER wieder für neuen Mut, Hoffnung und jede Menge guter Laune zu sorgen!

30 aufregende Jahre

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER Podcast Folge 87 mit In Extremo Heavy Metal, Mittelalter Metal Billie Eilish hasst diesen Podcast! In Extremo im Interview. Rückblick auf die METAL HAMMER AWARDS. Caliban go KI. Neue Alben von Flotsam And Jetsam, Future Palace u.a. Schon immer stand bei ihren Konzerten ein Gedanke im Vordergrund: der des Feierns, der Geselligkeit und der Gemeinschaft. Ob bei frühen Mittelaltermarktauftritten oder während großer Arena-Shows rund um den Globus – eine Verbundenheit, die In Extremo in 30 aufregenden Jahren eng mit ihren Fans in nah und fern zusammengeschweißt hat und der Michael Rhein, Sebastian Lange, Kay Lutter, André „Dr. Pymonte“ Strugala, Marco Zorzytzky und Florian „Specki T.D.“ Speckardt auf ihrem 13. Studioalbum ein Denkmal setzen.

METAL HAMMER präsentiert:

„30 Jahre In Extremo – Das Jubiläumsfestival“

mit ASP + Eisbrecher + Feuerschwanz + Versengold + Faun + Wind Rose + Clawfinger + Fiddler’s Green + Dritte Wahl + Schandmaul + Tanzwut + Rauhbein + Manntra + Ye Banished Privateers + Seasons In Black + Irdorath

04.- 06.09.2025 St. Goarshausen, Loreley Freilichtbühne

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.