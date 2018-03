Clive Burr: 5. Todestag des Iron Maiden-Drummers

Foto: Redferns/Getty Images, Virginia Turbett. All rights reserved.

Sein Todestag jährt sich bereits zum fünften Mal: Nach langjährigem Kampf mit seiner Multiplen Sklerose-Erkrankung soll der ehemalige Iron Maiden-Drummer in seinem Haus friedlich eingeschlafen sein.

Clive Burr verewigte sein Schlagzeugspiel auf den ersten drei Iron Maiden-Alben IRON MAIDEN, KILLERS und dem Band- und Genre-Klassiker THE NUMBER OF THE BEAST.

Steve Harris und Bruce Dickinson zeigen sich 2013 nach der Nachricht des Todes zutiefst betroffen über den Verlust:

“Das ist eine unfassbar traurige Nachricht. Clive war ein guter alter Freund von uns allen. Er war eine wundervolle Person und ein herausragender Schlagzeuger, der einen großen Teil zu Maiden der frühen Tage beitrug. Ein trauriger Tag für alle in der Band und alle, die ihm nahe standen. Unser Mitgefühl geht an seine Lebensgefährtin Mimi und seine Familie.” – Steve Harris

“Ich habe Clive zum ersten Mal getroffen, als ich Samson verlassen hatte, um bei Iron Maiden einzusteigen. Er war ein toller Kerl, der sein Leben voll auskostete. Sogar während der dunkelsten Tage seiner Multiplen Sklerose hat er niemals seinen schrägen Humor verloren. Das ist ein furchtbar trauriger Tag. Unsere Gedanken sind jetzt bei Mimi und seiner Familie.” – Bruce Dickinson