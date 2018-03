Clowncore? Slipknots M. Shawn Crahan kündigt Solo-Show an

Plattenteller mit Randy Blythe

Das Schicksal erhörte METAL HAMMER und bewilligte eine Audienz beim weisesten aller Metal-Männer: Mr. Randy Blythe von Lamb Of God gewährt Einblick in seine Plattensammlung. Nach jeden Satz beugt er sich rüber und fügt ein gut gemeintes "you know?" an. Nein, wussten wir nicht. Jetzt wissen wir´s.