Erst vor wenigen Tagen verkündeten Cobra Spell, auf unbestimmte Zeit pausieren zu wollen. Nun hat sich auch Frontfrau Kristina Vega zu Wort gemeldet – und verkündet prompt ihren endgültigen Ausstieg aus der Band. Die Gründe dafür ließ sie nur erahnen.

Cobra Spell bröckeln weiter auseinander

„Mit der Ankündigung von Cobra Spell gestern geht ein wichtiger Abschnitt meines Lebens zu Ende“, erklärte Vega in ihrem Statement. „Ich möchte mir einen Moment nehmen, um meine tiefste Dankbarkeit für alles auszudrücken, was diese Reise in mein Leben gebracht hat – die Musik, die Bühnen, die Menschen, die ich unterwegs kennenlernen durfte, und all die Erfahrungen, die mich sowohl persönlich als auch beruflich geprägt haben.

Über die Jahre habe ich auf der Bühne immer mein Bestes gegeben, und ich bin allen von Herzen dankbar, die mich als Sängerin von Cobra Spell unterstützt haben. Dieses Kapitel endete aufgrund von Entscheidungen, die außerhalb meiner Rolle innerhalb der Band getroffen wurden. Während meiner Zeit in dem Projekt lag mein Fokus auf der künstlerischen und der Performance-Seite, während wichtige Entscheidungen auf einer anderen Ebene getroffen wurden. Dazu zählen auch die jüngsten Absagen sowie die eingeschlagene Richtung in Bezug auf zukünftige Pläne und unveröffentlichtes Material.“

Ferner bedankte sich Vega für die jahrelange Unterstützung und versprach, dass ihr Ausstieg keinesfalls das Ende ihrer Musikkarriere bedeute. Sie erklärte, dass sie sich fortan auf ihre eigene Band Serapis Project, ihren Twitch-Kanal sowie ihrer Tätigkeit als Vocal Coach konzentrieren wolle.

In der Vergangenheit hatten Cobra Spell einen ungewöhnlich hohen Verschleiß an Band-Mitgliedern zu beklagen. Bereits vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums 666 (2023) rotierte das Line-up beständig. Und auch nach dessen Veröffentlichung stiegen nach und nach weitere Musiker aus. Nachdem die rein weibliche Besetzung von 666 zunächst als beständig galt, verkündete Gitarristin Noelle dos Anjos im September 2024 ihren Ausstieg. Weniger Monate später folgte Bassistin Roxy Herrera, vergangenes Jahr schließlich auch Schlagzeugerin Hale Naphtha.

