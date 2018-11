„Command & Conquer“ kehrt mit zwei Remaster-Spielen auf den PC zurück

Command & Conquer (Ultimate Collection) jetzt bei Amazon.de bestellen

Zwei neue Remaster-Titel entstehen

Um sicherzustellen, den hohen Ansprüchen der Fans gerecht zu werden, tut sich EA für das Remaster-Vorhaben mit dem Entwicklerstudio Petroglyph Games zusammen. Denn hier arbeiten viele ehemalige Mitarbeiter von Westwood Studios, dem ursprünglichen Entwickler der Reihe.

„Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt“ – Trailer

4K-Grafik und Community

Am Ende der offiziellen Pressemitteilung lässt EA außerdem noch verläuten, dass die immer noch sehr aktive „C&C“-Community die Möglichkeit erhalten soll, die Umsetzung der Remaster-Spiele zu beeinflussen. Als Beispiele werden Reddit und die Community-Kanäle von EA genannt. Es bleibt aber abzuwarten, inwiefern EA dieses vollmundige Versprechen am Ende auch wirklich in die Tat umsetzen wird.

Noch gibt es keinen Erscheinungstermin für die „Command & Conquer“–Remaster-Sammlung. In den nächsten Wochen und Monaten will EA weitere Infos diesbezüglich veröffentlichen.

