PlayStation Classic: Sony legt die PS1 neu auf

NES Classic Mini und SNES Classic Mini von Nintendo waren große Erfolge und bei Fans heiß begehrt. Der Kult um die beiden Konsolen ging sogar so weit, dass beide Neuauflagen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren und dann zu Wucherpreisen bei anderen Händlern angeboten wurde. Kurzum: Das Geschäft mit den neuaufgelegten Konsolen aus der Kindheit/Jugend vieler Gamer scheint sehr lukrativ. Und Sony will natürlich auch ein Stück vom Kuchen abhaben.

SNES Classic Mini jetzt bei Amazno.de bestellen

Mini-PS1 im Dezember

Weiterlesen PS4: Unverzichtbares Zubehör für eure Sony-Konsole Mit dem richtigen Zubehör macht Zocken gleich noch mehr Spaß. In unserer Übersicht findet ihr unverzichtbares PS4-Zubehör. Aus diesem Grund hat Sony jetzt die PlayStation Classic angekündigt. Hierbei handelt es sich um eine Mini-Konsole, die laut Angaben von Sony ungefähr 45 Prozent kleiner ist als das Original. Außerdem gehören zum Lieferumfang auch noch zwei originale PlayStation-Controller. Insgesamt 20 vorinstallierte Spiele soll die PlayStation Classic enthalten, darunter Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 und Wild Arms. Die vollständige Liste an Spielen will Sony aber erst im Laufe der nächsten Wochen und Monate veröffentlichen. Wir würden uns auf jeden Fall noch über Resident Evil, Dino Crisis, Silent Hill und Metal Gear Solid freuen.

PlayStation Classic: Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=YTYnNZRJscQ Video can’t be loaded: PlayStation Classic | Reveal Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=YTYnNZRJscQ)

Die Original-PlayStation erschien vor fast 25 Jahren. In Japan wurde die Konsole am 03. Dezember 1994 veröffentlicht, in Deutschland kam sie am 29. September 1995 auf den Markt. Es war die erste Konsole, von der 100 Millionen Exemplare weltweit ausgeliefert wurden.

Technische Daten der PlayStation:

CPU: 32-Bit MIPS RISC, 33,8688 MHz

32-Bit MIPS RISC, 33,8688 MHz Arbeitsspeicher: 2 MB (1,5 MB RAM + 512 KB ROM)

2 MB (1,5 MB RAM + 512 KB ROM) Grafik: PlayStation GPU, 1 MB RAM

PlayStation GPU, 1 MB RAM Auflösung: 320 x 240 bis 640 x 480 (NTSC Interlaced) respektive 512 x 384 (PAL)

Weitere Details zur PlayStation Classic

Weiterlesen Diese 10 Horrorspiele lassen euer Blut in den Adern gefrieren Horrorspiele sind beliebt wie nie und für Gamer gibt es eine große Auswahl an unterschiedlichen Schockern. Wir stellen euch heute die besten 10 Horrorspiele vor. Sony verspricht, dass die PlayStation Classic alle vorinstallierten Spiele im Original-Format abspielt. Das Gehäuse emuliert das damalige Aussehen, das CD-ROM-Laufwerk ist aber natürlich nur Zierde. Neben zwei Controllern gehört auch ein HDMI-Kabel zum Lieferumfang, mit dem die PlayStation Classic an moderne Fernseher angeschlossen werden kann. Die Stromversorgung kommt über den USB-Anschluss auf der Rückseite. Ein Netzstecker liegt nicht bei, Strom kann die PlayStation Classic aber auch über einen freien USB-Anschluss eures Fernsehers beziehen. Über die Länge der Controller-Kabel hat Sony noch keine Angaben gemacht. Wir hoffen, dass es länger sein wird als bei NES Classic Mini und SNES Classic Mini.

PlayStation Classic soll am 03. Dezember 2018 erscheinen. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 99,99 Euro.