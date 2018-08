„Resident Evil 2“: Das Remake erscheint unzensiert in Deutschland

Aufatmen! „Resident Evil 2“, das gleichnamige Remakes des Klassikers aus dem Jahr 1998, erscheint in Deutschland komplett ohne Zensuren oder andere Kürzungen. Die USK hat dem Spiel eine Freigabe ab 18 Jahren erteilt. Somit steht einem Release in Deutschland nichts mehr im Wege.

Resident Evil 2 jetzt bei Amazon.de bestellen

Zensierte Vergangenheit

Weiterlesen Resident Evil: Was bisher geschah… Am 24. Januar erscheint mit Resident Evil 7 der neueste Ableger der Horror-Reihe. Wir lassen die alten Teile noch einmal Revue passieren. Das ist gerade bei „Resident Evil“ alles andere als üblich. So gab es beim ersten Teil ursprünglich Zensuren beim Intro-Video, Teil 2 wurde in Deutschland indiziert und kam später noch mal als zensierte Version auf den Markt. Und auch „Resident Evil 3: Nemesis“ ist nur in gekürzter Fassung in Deutschland erschienen. In den vergangenen Jahren ist die USK zwar deutlich lockerer geworden – und inzwischen sind auch Hakenkreuze in Spielen erlaubt – trotzdem sahen die ersten Gameplay-Szenen von „Resident Evil 2“ dermaßen brutal (und auch brutal gut!) aus, dass es zurecht Bedenken gab.

Doch zum Glück kam alles anders und nun wird auch „Resident Evil 2“ genauso unzensiert erscheinen, wie es zuletzt auch bei „Resident Evil 7 Biohazard“ (Test) der Fall war. Gute Neuigkeiten!

Ankündigungs-Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=v8_ovw0QaUM Video can’t be loaded: Resident Evil 2 – Announcement Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=v8_ovw0QaUM)

Collector’s Edition für Deutschland

Doch nicht nur das, für Deutschland wurde außerdem eine Sammler-Edition von „Resident Evil 2“ angekündigt. Diese enthält neben dem Hauptspiel und DLCs auch noch viele weitere Extras, darunter eine Figur von Leon S. Kennedy. Diese Inhalte sind in der Collector’s Edition von „Resident Evil 2“ enthalten:

Vollversion von „Resident Evil 2“ im Steelbook

Deluxe-DLC-Paket

Figur von Leon S. Kennedy (ca. 30 Zentimeter)

Limitierter R.P.D.-Schlüssel

Collector’s-Item-Box

Artbook

Soundtrack

„Made In Heaven“-Pin

Poster

Karte mit Download-Codes für digitale Inhalte

Als Download: Original-Version des Soundtracks, Deluxe-Waffe „Samurai Edge – Albert-Modell“

Zusätzliche Kostüme für Leon und Claire

Infos zu Preis und Verfügbarkeit wurden noch nicht genannt, diese will Capcom später nachreichen. Neben der Collector’s Edition wird es das Spiel natürlich auch in einer Standard-Variante und auch in digitaler Form geben.

„Resident Evil 2“: Die Highlights des Remakes

Wie eingangs schon erwähnt, ist „Resident Evil 2“ die Neuinterpretation des gleichnamigen Horror-Spiels aus dem Jahr 1998. Capcom hat aber nicht nur einfach hochauflösende Texturen auf das Spiel geklatscht, sondern „Resident Evil 2“ von Grund auf neu entwickelt. Als Grafik-Engine kommt die RE Engine zum Einsatz, die auch schon für „Resident Evil 7 Biohazard“ verwendet wurde. Allerdings hat man für „RE2“ noch einmal technische Verbesserungen vorgenommen, um eine noch dichtere Atmosphäre zu schaffen.

Weiterlesen Die besten Cyberpunk-Spiele, die jeder gespielt haben sollte Adventure, Cyberpunk, Egoshooter, Games, Rollenspiel, Simulation Das dystopische Science-Fiction-Genre des Cyberpunks hat auch viele gute Spiele hervorgebracht. Wir stellen euch die besten davon vor. Auseinandersetzungen mit Zombies laufen nicht immer nach dem gleichen Schema ab, denn die Untoten agieren in Echtzeit und nehmen auch sichtbaren Schaden, was ein taktisches Gameplay-Element ist, welches auch bei „DOOM Eternal“ Verwendung finden wird. Als Spieler schlüpft man wieder in die Rolle von Leon S. Kennedy und Claire Redfield. Im Großen und Ganzen bleibt Capcom dem Original aus dem Jahr 1998 treu, erlaubt sich aber auch Freiheiten, damit selbst alteingesessene Spieler nicht wissen, was sie erwartet. Survival-Horror und Rätsel stehen aber nach wie vor im Mittelpunkt des Gameplays und Munition ist rar gesät.

„Resident Evil 2“ erscheint am 25. Januar 2019 für PS4, Xbox One und PC.

Gameplay-Video:

https://www.youtube.com/watch?v=ahu9VmQ6RcY Video can’t be loaded: Resident Evil 2 – E3 2018 Gameplay Video (https://www.youtube.com/watch?v=ahu9VmQ6RcY)

Resident Evil 2 jetzt bei Amazon.de bestellen