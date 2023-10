Corey Taylor am Knie verletzt, Festival-Auftritt abgesagt

auch interessant

Aufgrund einer Knieverletzung musste Slipknot– und Stone Sour-Frontmann Corey Taylor seinen geplanten Auftritt beim Aftershock Festival in Sacramento (Kalifornien) absagen. In den Sozialen Medien gab der Musiker eine Erklärung bezüglich seines Gesundheitszustands ab. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum die Show ins Wasser fallen musste.

Corey Taylor muss Festival-Gig absagen

Empfehlung der Redaktion Corey Taylor verspricht „bestes Rock-Album des Jahres“ Rock Man darf offenbar Großes erwarten vom zweiten Soloalbum von Corey Taylor. Dies verkündete der Slipknot-Sänger jüngst in einem Interview. „An meine Freunde und Familie vom Aftershock – ich bin so traurig, mitteilen zu müssen, dass wir nicht beim Aftershock auftreten können“, erklärte Corey in einem Tweet. Wie er weiter auführte, sei er vergangene Woche bei einem Konzert in Los Angeles von der Bühne gestürzt, woraufhin er sich eine schwere Knieverletzung zugezogen habe. Doch das ist nicht das einzige Unglück, das Corey Taylor und seinen Mitstreitern ereilte. „Darüber hinaus sind einige Mitglieder unserer Band und unserer Crew von Covid betroffen, weshalb wir nicht dazu in der Lage sind, aufzutreten“, fügte der Musiker seinem Statement hinzu.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

CMF2 auf Amazon.de bestellen!

Trotz Krankheitsfälle zeigt er sich optimistisch. „Vielen Dank für eine tolle Tournee – wir können es kaum erwarten, bald mit euch abzurocken.“ Corey Taylor zog sich im Rahmen von Auftritten in der Vergangenheit diverse Verletzungen zu. 2019 wurde er bereits an beiden Knien operiert. Auch eine Verletzung seiner Wirbelsäule sorgte 2016 für Aufsehen, als sich nach einer Notoperation herausstellte, dass der Sänger offenbar seit Jahren mit einem gebrochenen Hals herumlief. Später sagte er, er glaube, dass das Problem bereits im Jahr 1999 entstanden sein könnte, als er während der zweiten Etappe des Ozzfest stürzte und dabei auf dem Kopf landete.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.