Corey Taylor: Das nächste Solo-Album ist in Arbeit

auch interessant

Anfang 2023 sollen die Wege für den Slipknot– und Stone Sour-Frontmann Corey Taylor wieder ins Studio führen. Dort will der 48-Jährige die Arbeiten für sein zweites Solo-Studioalbum aufgreifen.

Während seines Auftritts bei der SiriusXM-Show „Trunk Nation With Eddie Trunk“ verriet der Musiker, dass „wir einfach ins Studio gehen und es sofort fertigstellen“ werden. „Wenn ich dann mit Slipknot auf Tour bin, werde ich eine richtig geile ‚Rock Is Back‘-Tour für die Solo-Sachen auf die Beine stellen.“ Im Rahmen dessen sollen nicht bloß die Werke Taylors präsentiert werden, sondern insbesondere zahlreichen jungen Newcomerinnen und Newcomern die Chance geboten werden, ihrer Musik die verdiente Reichweite zu gewährleisten. „Ich werde also versuchen, die Rockfahne zu hissen und einigen jüngeren Bands eine Chance zu geben ­– vielleicht auch Bands aus dem mittleren Segment – die bisher keine Chance hatten. Denn es gibt so viele tolle Gruppen da draußen.“

Der CMFT-Nachkomme

Empfehlung der Redaktion Slipknot: Alle Infos zum neuen Album Modern Metal Am 30. September 2022 erscheint das siebte Slipknot-Studioalbum THE END, SO FAR. Alle wichtigen Infos haben wir hier für euch zusammengetragen. Corey Taylor bestätigte weiter, dass das gesamte Material für den Nachfolger von CMFT (2020) bereits geschrieben wurde. „Es sind ungefähr 15 Songs“, sagte er. „Einiges davon gehört zu meinem älteren Repertoire, das sich im Laufe der Jahre angesammelt hat. Es gibt sogar ein paar Songs, die einige der Fans bereits kennen, weil ich sie schon live gespielt habe, als ich mit der Junk Beer Kidnap Band unterwegs war. (…) Allerdings sind auch haufenweise neue Sachen mit dabei. Definitiv auch düsteres Zeug. (…) Noch immer ist aber großartiger Rock ’n‘ Roll zu erwarten. Es gibt ein paar härtere, aber auch ein paar wirklich tolle langsamere Stücke. Es wird super werden.“ Zu dem „älteren Zeug“ sollen unter anderem ‘Beyond’ und ‘Breath Of Fresh Smoke’ gehören. Wir sind gespannt.

CMFT bei Amazon bestellen

CMFT feierte damals beeindruckende Chart-Einstiege rund um den Globus. Die Platte zierte den ersten Platz der „Billboard Current Hard Rock Albums“, belegte Platz zwei der „Current Rock Albums“, Platz sechs der „Vinyl Albums“ und Platz neun der „Top Albums“.

—

