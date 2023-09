Frontmann Corey Taylor weiß noch genau, als ihm vor Augen geführt wurde, dass seine Band Slipknot durch die Decke gehen würde.

Slipknot gehören mittlerweile zu den größten Namen im Heavy Metal. Zu ihrer Anfangszeit war es jedoch nicht absehbar, dass die neunköpfige Band auf der ganzen Welt zu einem Aushängeschild für sonischen Stahl wird. Nun hat sich Frontmann Corey Taylor in einem Interview mit dem britischen Metal Hammer an jenen Augenblick erinnert, in dem ihm bewusst wurde, dass die Formation gehörig an Fahrt aufnimmt. Entscheidender Augenblick Nach dem Independent-Debüt von Slipknot, MATE. FEED. KILL. REPEAT. (1996), stiegen Sänger Corey Taylor, Gitarrist Jim Root, DJ Sid Wilson und der langjährige Perkussionist Chris Fehn ein. Die Gruppe schuf ihr bandbetiteltes Roadrunner-Debüt, welches am…