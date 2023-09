Während viele Bands langsam die musikalische Rente ansteuern, denken Sevendust laut Gitarrist John Connolly noch nicht ans Ende. Dafür aber daran, das Touren ein wenig runterzuschrauben.

Weniger Shows in Zukunft für Sevendust In einem kürzlich geführten Interview mit Loaded Radio wurde Sevendust-Gitarrist John Connolly gefragt, ob er und seine Band-Kollegen jemals darüber nachgedacht haben, sich irgendwann von der Bühne zurückzuziehen. Seine Antwort lautete wie folgt: „Also, ich glaube nicht, dass wir wirklich in den Ruhestand gehen wollen. Aber andererseits möchten wir auch nicht, dass die Leute erwarten, dass wir im Jahr 2025 noch 250 Shows am Stück spielen. Es müsste schon ein verrückter Grund her. Zum Beispiel, wenn plötzlich niemand mehr Metallica mag und wir auf einmal in Stadien spielen. Dann würden wir wahrscheinlich doch ein…