Slipknot– und Stone Sour-Frontmann Corey Taylor hat kürzlich die „Taylor Foundation“ ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich nach eigenen Angaben um eine gemeinnützige Organisation, im Rahmen derer versucht wird, Gelder zu sammeln, um „Militärangehörige und Rettungsdienstleistende, die mit posttraumatischer Belastungsstörung (PTSD) zu kämpfen haben, zu behandeln und aufzubauen.“

Um die Stiftung zu bewerben, hat sich Taylor mit Fandiem und BandsInTown zusammengetan, um als Gegenleistung für eine Spende ein Treffen mit dem Slipknot-Musiker zu anzubieten. Fans sollen die Chance bekommen, eine Reise nach London zu gewinnen, um dort sein Konzert am 17. Oktober 2022 zu besuchen – einschließlich VIP-Pässen Hin- und Rückflug sowie drei Hotelübernachtungen für zwei Personen. Alle Informationen zum Gewinnspiel findet ihr hier.

It’s Corey here, to support the newly formed Taylor Foundation you can Donate to Win a trip with me to London including 2 VIP passes to the Palladium, round trip flights + 3 night hotel stay for two and more!

🙌 Donate at https://t.co/sEJDIgsopy or at @winwithfandiem pic.twitter.com/X4lvAsaqf7

— Stone Sour (@stonesour) May 13, 2022