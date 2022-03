Till Lindemann versteigert Gemälde für Ukraine-Hilfe

In Krisen zeigt sich der wahre Charakter von Menschen. Rammstein hatten sich zum einen in einem Statement klar gegen den Krieg geäußert, Frontmann Till Lindemann wurde zudem am Berliner Hauptbahnhof gesichtet und hat Unterkünfte für Flüchtlinge organisiert. Nun engagiert sich der Sänger weiter, indem er zusammen mit dem befreundeten Erfurter Künstler Marc Jung ein Bild versteigert.

Kleiner Beitrag

So verkündete Marc Jung in einem Instagram-Post (siehe unten) sowie einer Instagram-Story, dass die beiden ein extra kreiertes Gemälde von ihm zugunsten einer Hilfsorganisation versteigern. Das Bild trägt den Namen „Peace Please 2022“ und zeigt eine flippige Friedenstaube. Obendrein haben Marc Jung und Till Lindemann ihre Unterschriften draufgesetzt. Als Untergrund hat Jung Etiketten des vom Rammstein-Sänger vertriebenen „Doctor Dick“-Bieres auf massives Holz aufgebracht. Die Auktion läuft noch bis 20. März um 23:59 Uhr — und hat offenbar schon ordentlich Interesse und Spendenwillen generiert. So sollen lediglich in der ersten Stunde schon 30 Gebote über mehrere Tausend Euro abgegeben worden sein.

Falls hier Leser über das nötige Kleingeld verfügen, um mitbieten zu können, dann muss das mittels einer E-Mail an info@charity-tl.berlin erfolgen. Im Interview mit MDR Thüringen gab Marc Jung des Weiteren zu Protokoll, dass er via Till Lindemann vor ein paar Monaten in Dubai „viele Russen und Ukrainer kennengelernt“ habe, „die alle gemeinsam eine gute Zeit hatten und keine Abneigungen untereinander hegten“. Ihm liege es am Herzen, „an die Menschlichkeit zu appellieren und einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass der Krieg und das Leid der Menschen schnellstmöglich beendet werden“.

