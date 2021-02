Corey Taylor hasst (fast) jegliche neue Rockmusik

Anlässlich des 74. Geburtstags von David Bowie findet eine Livestream-Show statt. Unter anderem ist eine Supergroup mit Corey Taylor als Sänger mit von der Partie.

Am heutigen Tag wäre David Bowie 74 Jahre alt geworden. Die Pop-Ikone verstarb am 10. Januar 2016 an Krebs. Ihm zu Ehren findet heute Nacht ein Livestream-Konzert mit dem Titel „A Bowie Celebration: Just For One Day!“ statt. Dabei sind viele bekannte Musiker wie Trent Reznor (Nine Inch Nails), Taylor Momsen (The Pretty Reckless), Lzzy Hale (Halestorm), Joe Elliott (Def Leppard) und Yungblud. Außerdem wurde eine Supergroup mit dem Namen Ground Control für das Konzert bestätigt. Hierzu gehören Slipknot-Frontmann Corey Taylor, Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins und Jane's Addiction-Gitarrist und -Bassist Dave Navarro und Chris Chaney. Eine genaue Setlist oder zu…