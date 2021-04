Corey Taylor: Lars Ulrich hatte Recht bezüglich Napster

auch interessant

Slipknot– und Stone Sour-Frontmann Corey Taylor war jüngst im „Wild Ride! With Steve-O“-Podcast zu Gast (siehe und höre unten). Dabei meinte der Musiker, dass Metallica-Drummer Lars Ulrich damals mit der Klage gegen die Tauschbörse Napster Recht gehabt hätte. Eigentlich fragte ihn Moderator Steve-O, auf welche Art seine Fans am besten seine Musik konsumieren sollen. „Natürlich werde ich sagen: der alten Schule nach – kauft das Album, schaut euch das Artwork an, lest die Texte.

Es ist irgendwie komisch und schwer. Denn in der heutigen Zeit ist es echt schwierig zu wissen, welche der verdammten Streaming-Anbieter die Künstler, die sie abzocken, tatsächlich kompensieren. Mir ist wichtiger, dass die Leute sich die Musik anhören. An diesem Punkt habe ich irgendwie meinen Frieden mit der Tatsache gemacht, dass es diverse Anbieter gibt, die uns irgendwie übers Ohr hauen. Und bis das Gesetz, das unter Trump verabschiedet wurde, in Kraft gesetzt wird – was ich nicht glauben konnte, werden sie uns zu diesem Kurs abziehen. Aber sie haben gegen dieses Gesetz Berufung eingelegt. Ich denke nicht, dass die Berufung tatsächlich durchgehen wird. Sie werden die Raten anheben, und Musiker werden wieder in der Lage sein, von ihren Aufnahmen zu leben.“

Visionär

Des Weiteren holte Corey Taylor noch ein wenig weiter aus und erinnerte daran, wie Metallica unter der Führung von Schlagzeuger Lars Ulrich im Jahr 2000 die Tauschbörse Napster verklagten. „Ich erinnere mich daran, wie jeder deswegen so auf sie geschimpft hat. Und er hatte auf so vielen verdammten Ebenen so Recht, Mann. Es ist beängstigend. Und ich frage mich, wie viele Leute zurückschauen und deswegen ein bisschen zu Kreuze kriechen. Denn er wusste es. Er wusste, dass das die Richtung war, in die wir gehen.“

…AND JUSTICE FOR ALL JETZT BEI AMAZON ORDERN!