Corey Taylor plant bereits 2. Soloalbum

Mit ‘CMFT Must Be Stopped’ und ‘Black Eyes Blue’ hat Corey Taylor erst kürzlich zwei Songs seines ersten Debütalbums vorgestellt (Videos siehe unten). Die Platte kommt am 2.Oktober auf die Märkte dieser Welt. Und bevor der Slipknot– und Stone Sour-Frontmann überhaupt dieses Werk herausgebracht hat, denkt er bereits über seine zweite Soloscheibe nach.

Direkt nachlegen

So redete Corey Taylor im Interview mit KaaosTV (Video siehe unten) über CMFT. Dabei kam die Sprache auch darauf, ob der 46-Jährige plant, mit seinem Soloalbum auf Tournee zu gehen. „Solo-mäßig werden wir tatsächlich mit dem Rest des Jahres tun, was wir können“, antwortete Taylor. „Nächstes Jahr, sobald die Dinge wieder in den Normalzustand zurückkehren – klopf auf Holz -, werde ich den Tourzyklus von Slipknot zu Ende bringen, das abschließen. Und danach gehe ich wahrscheinlich direkt wieder ins Studio, nehme mein zweites Soloalbum auf und gehe raus und mit zwei Alben anstatt einem auf Tour.“

Gewusst, wie. Und: Wer kann, der kann. Die Fans da draußen dürften sich jedoch nun fragen, warum denn dann nicht wieder Stone Sour dran ist. Schließlich käme dem üblichen Ablauf entsprechend nach einem Slipknot-Album inklusive zugehöriger Tour erst einmal ein Stone Sour-Album inklusive zugehöriger Tour. Gitarrist Christian Martucci wird es relativ egal sein, denn der spielt immerhin auch bei Coreys Band mit. Und Josh Rand schraubt derzeit ebenfalls selbst an einem Solowerk. Insofern dürfte tatsächlich ein Rad ins andere greifen, wenn Taylor kommendes Jahr wirklich ernst macht mit seiner zweiten Soloplatte.